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Тропики в Минске: в городе открылся первый приют для попугаев
12.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске открылась первая попугайня. На пространстве в 70 «квадратов» пернатые свободно летают, общаются между собой и, конечно, радуют многочисленных посетителей всех возрастов. Птиц можно гладить, кормить и фотографироваться с ними. Птичий дом навестила корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.
Чика – воротничковый попугай – когда-то жила в обычной квартире. Но дети, для которых ее заводили, выросли. Ухаживать за птицей оказалось некому.
Волнистые, какарики, розеллы... Кого-то принесли бывшие владельцы, кого-то основатели попугайни приобрели у заводчиков.
Сейчас здесь примерно 300 птиц. В Беларуси не так много солнечных дней, как хотелось, а с ноября по май и вовсе холода и туманы. Так что это буйство красок и переливы птичьих голосов – это своего рода психотерапевтический сеанс и сплошное удовольствие.
Жемчужины коллекции – два
Теплой кашей питомцев балуют утром и вечером, а в течение дня птиц подкармливают посетители.
«Сидите, сидите! Ой, Боже, осторожно! Ой какие», – восхищается девочка.
Для попугаев-неразлучников здесь уже повесили скворечники. По мере того, как остальные птицы будут создавать пары, их тоже поселят в собственные дома. Так что питомцев на попугайне скоро станет еще больше.
Билет на попугайню стоит примерно шесть долларов для взрослых и пять – для детей старше 12 лет. Малыши могут прийти бесплатно. Свою еду для пернатых приносить нельзя, украшения важно снять, а крупные родинки заклеить. Иначе пернатые могут принять их за жучков и больно укусить.
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На пространстве в 70 «квадратов» живут почти 300 птиц. От кого-то отказались хозяева, кого-то владельц ы попугайни берут у заводчиков.
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