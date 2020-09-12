Тропики в Минске: в городе открылся первый приют для попугаев

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открылась первая попугайня. На пространстве в 70 «квадратов» пернатые свободно летают, общаются между собой и, конечно, радуют многочисленных посетителей всех возрастов. Птиц можно гладить, кормить и фотографироваться с ними. Птичий дом навестила корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

Чика – воротничковый попугай – когда-то жила в обычной квартире. Но дети, для которых ее заводили, выросли. Ухаживать за птицей оказалось некому.

«Она была наш первенец, жила до открытия у нас на кухне. У нее тоже свой характер, она там полюбила одного нашего мужчину, и когда он заходил на кухню, она пела, кричала… А вот девушку его не очень», – рассказала совладелица попугайни Марта Коробкова.

Волнистые, какарики, розеллы... Кого-то принесли бывшие владельцы, кого-то основатели попугайни приобрели у заводчиков.

Сейчас здесь примерно 300 птиц. В Беларуси не так много солнечных дней, как хотелось, а с ноября по май и вовсе холода и туманы. Так что это буйство красок и переливы птичьих голосов – это своего рода психотерапевтический сеанс и сплошное удовольствие.

Жемчужины коллекции – два попугая ара. Сейчас им всего четыре месяца, а средняя продолжительность жизни таких пернатых – 60 лет.

«У них разнообразный корм. Если он сухой, мы обязательно его замачиваем. Он должен прорасти, это где-то около двух суток. Это семечки, овес, кукуруза. Ну, обязательно должны быть фрукты и овощи. Свекла, морковка, сельдерей – мы еще им даем перец и огурец. А фрукты они очень любят – персики и абрикосы», – отметила совладелица попугайни Анна Лех.

Теплой кашей питомцев балуют утром и вечером, а в течение дня птиц подкармливают посетители.

«Сидите, сидите! Ой, Боже, осторожно! Ой какие», – восхищается девочка.

Попугайня находится на цокольном этаже минской многоэтажки. Лианы, деревянные стены, пол собственники обустраивали сами. Марта рассказывает: долго искала дело по душе пробовала себя в IT, ресторанном бизнесе, но попугаи покорили сердце.

«Надеюсь, что буду заниматься этим до старости. И буду здесь такая старенькая, что мои дети будут вам что-то рассказывать, а я будут ходить и говорить: «Ты неправильно ее держишь», – говорит совладелица попугайни .

Для попугаев-неразлучников здесь уже повесили скворечники. По мере того, как остальные птицы будут создавать пары, их тоже поселят в собственные дома. Так что питомцев на попугайне скоро станет еще больше.

Билет на попугайню стоит примерно шесть долларов для взрослых и пять – для детей старше 12 лет. Малыши могут прийти бесплатно. Свою еду для пернатых приносить нельзя, украшения важно снять, а крупные родинки заклеить. Иначе пернатые могут принять их за жучков и больно укусить.