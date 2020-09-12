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Американская фирма признала, что причастна к блокировке интернета в Беларуси, хотя санкции запрещают помогать режиму Лукашенко

12.09.2020 20:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Американская компания Sandvine, чьи разработки способны закрывать для пользователей доступ к самым разным веб-сайтам, признала свою причастность к блокировкам интернета по всей Беларуси. Об этом пишет Bloomberg.

Издание выяснило, что представители организации лично встречались с беларускими чиновниками еще в мае и показывали им возможности оборудования Sandvine. А затем через российского подрядчика Jet Infosystems отгружали технику для ее установки на двух объектах в Минске, где Национальный центр обмена трафиком (НЦОТ) с ее помощью «управлял интернет-активностью страны». По данным Bloomberg, это позволило НЦОТ заносить в черный список до 150 миллионов URL-адресов веб-сайтов.

Bloomberg также получил аудиозапись с конференции Sandvine, где обсуждалось сотрудничество компании с Беларусью. На записи слышно, как руководители Sandvine прямо заявили: да, они и вправду работают с одной государственной организацией в Беларуси, причем больше года. И Sandvine на самом деле передала Беларуси технологию, которая фильтрует около 40% всего интернет-трафика, входящего и исходящего из страны. 

Во время конференции главный технический директор Sandvine подчеркнул: компания в курсе, что с помощью ее одорудования беларуские власти могут блокировать веб-сайты и мессенджеры, но не осуждает их. Эти откровения вызвали шквал критики среди сотрудников организации (им Sandvine уже призгролила увольнением за разглашение внутренней информации), а также среди американских сенаторов, правозащитников и беларусов, живущих в США.

Сенатор США Дик Дурбин призвал Минфин начать расследование в отношении Sandvine, которая, похоже, просто проигнорировала санкций Штатов против Беларуси. Более десяти лет эти санкции ограничивали американским фирмам предоставление нашей стране средств, товаров или услуг, которые приносят пользу режиму Лукашенко. 

  • Глобальные проблемы с интернетом, охватившие почти всю Беларуси, длились три дня после 9 августа. Беларусам внутри страны не удавалось без прокси и VPN пользоваться такими ресурсами, как Google, YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, Viber и так далее. Не получалось зайти и на сайты множества независимых СМИ, включая сайт KYKY. Власти же утверждали, что интернет в Беларуси «убивают» «из-за границы», а не по их инициативе.

Обложка: Юрий Ледян.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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