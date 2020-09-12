Американская фирма признала, что причастна к блокировке интернета в Беларуси, хотя санкции запрещают помогать режиму Лукашенко

Источник материала: KYKY

Американская компания Sandvine, чьи разработки способны закрывать для пользователей доступ к самым разным веб-сайтам, признала свою причастность к блокировкам интернета по всей Беларуси. Об этом пишет Bloomberg.

Издание выяснило, что представители организации лично встречались с беларускими чиновниками еще в мае и показывали им возможности оборудования Sandvine. А затем через российского подрядчика Jet Infosystems отгружали технику для ее установки на двух объектах в Минске, где Национальный центр обмена трафиком (НЦОТ) с ее помощью «управлял интернет-активностью страны». По данным Bloomberg, это позволило НЦОТ заносить в черный список до 150 миллионов URL-адресов веб-сайтов.

Bloomberg также получил аудиозапись с конференции Sandvine, где обсуждалось сотрудничество компании с Беларусью. На записи слышно, как руководители Sandvine прямо заявили: да, они и вправду работают с одной государственной организацией в Беларуси, причем больше года. И Sandvine на самом деле передала Беларуси технологию, которая фильтрует около 40% всего интернет-трафика, входящего и исходящего из страны.

Во время конференции главный технический директор Sandvine подчеркнул: компания в курсе, что с помощью ее одорудования беларуские власти могут блокировать веб-сайты и мессенджеры, но не осуждает их. Эти откровения вызвали шквал критики среди сотрудников организации (им Sandvine уже призгролила увольнением за разглашение внутренней информации), а также среди американских сенаторов, правозащитников и беларусов, живущих в США.

Сенатор США Дик Дурбин призвал Минфин начать расследование в отношении Sandvine, которая, похоже, просто проигнорировала санкций Штатов против Беларуси. Более десяти лет эти санкции ограничивали американским фирмам предоставление нашей стране средств, товаров или услуг, которые приносят пользу режиму Лукашенко.

Глобальные проблемы с интернетом, охватившие почти всю Беларуси, длились три дня после 9 августа. Беларусам внутри страны не удавалось без прокси и VPN пользоваться такими ресурсами, как Google, YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, Viber и так далее. Не получалось зайти и на сайты множества независимых СМИ, включая сайт KYKY. Власти же утверждали, что интернет в Беларуси «убивают» «из-за границы», а не по их инициативе.

Обложка: Юрий Ледян.

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