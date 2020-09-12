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Субботник по любви. Что бывает, если люди выходят на уборку по собственной инициативе

12.09.2020 21:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Важнейшее событие каждой осени — конечно же субботники. И череда дней, когда люди бесплатно работают на благо страны и города, стартовала сегодня. Присоединиться мог каждый — достаточно было только желания. Причем наводить порядок, естественно, можно было не только в тех девяти точках, которые назвал Мингорисполком, а везде, где требовалась хозяйская рука. И белорусы откликнулись на призыв сделать красиво. Из разных концов страны в редакцию пришли фото и видео того, как проходили субботники, основанные на энтузиазме и не имеющие ничего общего с разнарядкой от предприятий.

«Сегодня провели субботник в микрорайоне Серебрянка. Убрали в парке имени Грековой и около домов на улице Малинина вдоль водохранилища», — написала Диана и продемонстрировала уже упакованный в мусорные мешки результат уборки.

Субботник по любви. Что бывает, если люди выходят на уборку по собственной инициативе

«Сегодня жители Сухарево устроили субботник с 10:00 до 12:00 за кольцевой дорогой. Убрали мусор с прилегающей к водоему территории и почистили дорожки, ведущие к нему от моста. Нас было человек 30», — сообщили жители микрорайона.

В районе Тучинского сквера особая атмосфера: бело-красно-белые и бело-красно-зеленые скамейки, а также пони-погоня (детская версия, так сказать). Все — результат субботника.

Субботник по любви. Что бывает, если люди выходят на уборку по собственной инициативе
Субботник по любви. Что бывает, если люди выходят на уборку по собственной инициативе
Субботник по любви. Что бывает, если люди выходят на уборку по собственной инициативе

Алексей из Гомеля прислал такое фото: «Район Мельников Луг, решили убрать зеленые зоны рядом с Обкомовским озером». Что ни говори, а отдыхать на природе некоторые так и не научились: где веселился, там и оставил мусор. Это печально. Но есть неравнодушные люди — это отлично.

Субботник по любви. Что бывает, если люди выходят на уборку по собственной инициативе

«Прибрались в Богатырево и близлежащем лесочке, плоггинг (экологическое движение, когда бег трусцой сочетается со сбором мусора. — Прим. Onliner) удался», — делится впечатлениями Руслан, пробежавший утром шесть с небольшим километров.

Субботник по любви. Что бывает, если люди выходят на уборку по собственной инициативе

Следующая партия неравнодушных людей отправилась в Минский район и навела порядок в Лошанах. Не пугайтесь, это состояние «было».

Субботник по любви. Что бывает, если люди выходят на уборку по собственной инициативе
Субботник по любви. Что бывает, если люди выходят на уборку по собственной инициативе

А вот так стало! Красота.

Субботник по любви. Что бывает, если люди выходят на уборку по собственной инициативе
Субботник по любви. Что бывает, если люди выходят на уборку по собственной инициативе

«Это наш город, наша страна. Мы наводим порядок бесплатно, для души», — говорят еще одни минчане и доказывают, что белорусы невероятные.

В Малиновке детская площадка засияла новыми красками. «Мы сегодня чатиком во дворе нашем по Есенина собрали шесть мешков мусора, подлатали качели/лавки (заменили доски и сидушки), все подкрасили. Было здорово. Люди постоянно подходят, интересуются, спрашивают, как вступить в чатик. Все на позитиве», — делится эмоциями Роберт.

Субботник по любви. Что бывает, если люди выходят на уборку по собственной инициативе

Двор, пожелавший остаться анонимным, рассказал о своем субботнике: «Собрали мусор, покрасили скамейки, облагородили немного территорию, провели мастер-класс по раскрашиванию брошек, и, конечно же, не обошлось без чая с печеньками».

Субботник по любви. Что бывает, если люди выходят на уборку по собственной инициативе
Субботник по любви. Что бывает, если люди выходят на уборку по собственной инициативе
Субботник по любви. Что бывает, если люди выходят на уборку по собственной инициативе

Безусловно, проходили сегодня и организованные субботники. Вот один из приятных примеров в Тучинском сквере.

Субботник по любви. Что бывает, если люди выходят на уборку по собственной инициативе

 
Теги: Гомель
 
 
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Важнейшее событие каждой осени — конечно же субботники. И череда дней, когда люди бесплатно работают на благо страны и города, стартовала сегодня....
 
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