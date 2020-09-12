Субботник по любви. Что бывает, если люди выходят на уборку по собственной инициативе

Источник материала: Onliner

Важнейшее событие каждой осени — конечно же субботники. И череда дней, когда люди бесплатно работают на благо страны и города, стартовала сегодня. Присоединиться мог каждый — достаточно было только желания. Причем наводить порядок, естественно, можно было не только в тех девяти точках, которые назвал Мингорисполком, а везде, где требовалась хозяйская рука. И белорусы откликнулись на призыв сделать красиво. Из разных концов страны в редакцию пришли фото и видео того, как проходили субботники, основанные на энтузиазме и не имеющие ничего общего с разнарядкой от предприятий.

«Сегодня провели субботник в микрорайоне Серебрянка. Убрали в парке имени Грековой и около домов на улице Малинина вдоль водохранилища», — написала Диана и продемонстрировала уже упакованный в мусорные мешки результат уборки.





«Сегодня жители Сухарево устроили субботник с 10:00 до 12:00 за кольцевой дорогой. Убрали мусор с прилегающей к водоему территории и почистили дорожки, ведущие к нему от моста. Нас было человек 30», — сообщили жители микрорайона.

В районе Тучинского сквера особая атмосфера: бело-красно-белые и бело-красно-зеленые скамейки, а также пони-погоня (детская версия, так сказать). Все — результат субботника.













Алексей из Гомеля прислал такое фото: «Район Мельников Луг, решили убрать зеленые зоны рядом с Обкомовским озером». Что ни говори, а отдыхать на природе некоторые так и не научились: где веселился, там и оставил мусор. Это печально. Но есть неравнодушные люди — это отлично.





«Прибрались в Богатырево и близлежащем лесочке, плоггинг (экологическое движение, когда бег трусцой сочетается со сбором мусора. — Прим. Onliner) удался», — делится впечатлениями Руслан, пробежавший утром шесть с небольшим километров.





Следующая партия неравнодушных людей отправилась в Минский район и навела порядок в Лошанах. Не пугайтесь, это состояние «было».









А вот так стало! Красота.









«Это наш город, наша страна. Мы наводим порядок бесплатно, для души», — говорят еще одни минчане и доказывают, что белорусы невероятные.

В Малиновке детская площадка засияла новыми красками. «Мы сегодня чатиком во дворе нашем по Есенина собрали шесть мешков мусора, подлатали качели/лавки (заменили доски и сидушки), все подкрасили. Было здорово. Люди постоянно подходят, интересуются, спрашивают, как вступить в чатик. Все на позитиве», — делится эмоциями Роберт.





Двор, пожелавший остаться анонимным, рассказал о своем субботнике: «Собрали мусор, покрасили скамейки, облагородили немного территорию, провели мастер-класс по раскрашиванию брошек, и, конечно же, не обошлось без чая с печеньками».













Безусловно, проходили сегодня и организованные субботники. Вот один из приятных примеров в Тучинском сквере.



