Гордон: Лукашенко больше не будет лидером в Беларуси, я точно знаю

Источник материала: Ежедневник

«Я хочу, чтобы белорусы скинули это ярмо побыстрее», - сказал украинский медиамагнат, который накануне выборов брал у Лукашенко интервью и которого так распиарили государственные медиа.

В программе "Свобода слова Савика Шустера" Дмитрий Гордон отметил, что несмотря на все слова о дружбе, Путин ненавидит Лукашенко, а Лукашенко ненавидит Путина.

«Отношения давно бесповоротно испорчены. Кроме того, есть здесь личная обида, даже ненависть, потому то Путин собирался снова стать президентом... Конституция России не позволяла это сделать, поэтому ему необходим был союз Россия– Беларусь, чтобы он стал президентом от союза. Но Лукашенко понимает, что лучше быть первым парнем на селе, чем вторым в городе", – отметил Гордон.

По словам Гордона, Путин понимает, что в случае ухода Лукашенко в результате массовых народных протестов, для России это будет сигналом.

"Там и так то Екатеринбург, то Хабаровск. Люди недовольны Путиным, выросло молодое поколение россиян, люди хотят жить в свободной стране без путинизма. Поэтому Путин понимает, что если Лукашенко уйдет вследствие митингов, россияне скажут: "О, белорусы скинули, так и мы можем!" Главное заключается в том, что Путину нужно сейчас заменить Лукашенко на своих людей. Он это и делает. Теперь - непопулярная точка зрения, на которой я настаиваю: я совершенно убежден, что так же, как и среди лидеров украинского Майдана, так и среди лидеров белорусских протестов большинство составляют агенты влияния и креатуры России", – заявил Гордон.

"Я хочу, чтобы белорусы скинули это ярмо побыстрее и влились в семью европейских народов, потому что белорусы – это окраса великої європейської нації. Но есть и второй момент: я хочу, чтобы на границе Украины и Беларуси стояли не русские войска, а белорусские пограничники. Для меня это самое главное. То, что Лукашенко больше не будет лидером в Беларуси, я точно знаю. Лукашенко – все! Но мне очень важно, чтобы Беларусь возглавил человек, который на границу моей страны приведет не российские войска, а белорусских пограничников", – заключил журналист.