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Финалисты фотоконкурса диких животных: попробуйте сдержать улыбку!

12.09.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этом году конкурс фотографий животных Comedy Wildlife Photography Awards в самых невероятных и смешных позах удался на славу. Впрочем, когда это он не удавался.

Финалисты фотоконкурса диких животных: попробуйте сдержать улыбку!
"O sole mio", или как это будет у венгерских сусликов... Но очень страстно!
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Фото: ROLAND KRANITZ/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
 
 
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В этом году конкурс фотографий животных Comedy Wildlife Photography Awards в самых невероятных и смешных позах удался на славу. Впрочем, когда это он не удавался.
 
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