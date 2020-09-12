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Финалисты фотоконкурса диких животных: попробуйте сдержать улыбку!
Источник материала: Партизан
В этом году конкурс фотографий животных Comedy Wildlife Photography Awards в самых невероятных и смешных позах удался на славу. Впрочем, когда это он не удавался.
"O sole mio", или как это будет у венгерских сусликов... Но очень страстно!
Фото: ROLAND KRANITZ/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
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В этом году конкурс фотографий животных Comedy Wildlife Photography Awards в самых невероятных и смешных позах удался на славу. Впрочем, когда это он не удавался.
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