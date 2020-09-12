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Лукашенко обсудил с Совбезом задачи Вооруженных сил на западной границе
12.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дальнейшие действия Вооруженных сил Беларуси
Как известно, НАТО вблизи белорусских рубежей, на территории Польши и прибалтийских государств, проводило масштабные учения. Беларусь была вынуждена отреагировать на увеличение военного контингента североатлантического альянса и привести свою армию на западной границе в полную боевую готовность.
Еще одна тема – общественно-политическая ситуация в Беларуси. Президента интересовало не только, как обстоят дела в Минске, но и в целом обстановка по стране.
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Президент страны потребовал исходить при принятии решений из действий войск НАТО на территории сопредельных государств.
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