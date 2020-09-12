Лукашенко обсудил с Совбезом задачи Вооруженных сил на западной границе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дальнейшие действия Вооруженных сил Беларуси на западной границе обсудил президент республики Александр Лукашенко с силовым блоком Совета безопасности, передает телеканал «МИР 24».

Как известно, НАТО вблизи белорусских рубежей, на территории Польши и прибалтийских государств, проводило масштабные учения. Беларусь была вынуждена отреагировать на увеличение военного контингента североатлантического альянса и привести свою армию на западной границе в полную боевую готовность.

«Если натовские войска в Польше, Литве закончили так называемые учения, нам надо адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать вооруженные силы в таком количестве. Тем более, что это недешево обходится. Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит – ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим», – сказал Лукашенко.

Еще одна тема – общественно-политическая ситуация в Беларуси. Президента интересовало не только, как обстоят дела в Минске, но и в целом обстановка по стране.