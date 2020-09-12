На динамовском дерби в Минске болельщики кричали «жыве Беларусь!» и вывесили баннер в память об умерших фанатах

Источник материала: Tut.by

В Минске на стадионе «Динамо» завершается второй игровой день 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу . Минское «Динамо» принимает брестских одноклубников.

Зрители на 38-й минуте матча стали скандировать «жыве Беларусь!».

А на секторе вывесили баннер в память об умерших фанатах — Артеме Парукове и Алексее Демидове.



Фото: Трибуна

Напомним, что федерация футбола решила вернуть зрителей на матчи белорусского чемпионата.

Минское «Динамо» после первого тайма ведет в счете 1:0 . Гол забил Михаил Козлов.