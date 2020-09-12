ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На динамовском дерби в Минске болельщики кричали «жыве Беларусь!» и вывесили баннер в память об умерших фанатах

12.09.2020 21:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске на стадионе «Динамо» завершается второй игровой день 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Минское «Динамо» принимает брестских одноклубников.

Зрители на 38-й минуте матча стали скандировать «жыве Беларусь!».

А на секторе вывесили баннер в память об умерших фанатах — Артеме Парукове и Алексее Демидове.


Фото: Трибуна

Напомним, что федерация футбола решила вернуть зрителей на матчи белорусского чемпионата.

Минское «Динамо» после первого тайма ведет в счете 1:0. Гол забил Михаил Козлов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Конора Макгрегора задержали на Корсике за непристойное поведение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.09.2020
Mir24.TV Belarus
12.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика