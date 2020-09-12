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На динамовском дерби в Минске болельщики кричали «жыве Беларусь!» и вывесили баннер в память об умерших фанатах
Источник материала: Tut.by
В Минске на стадионе «Динамо» завершается второй игровой день 23-го тура
Зрители на 38-й минуте матча стали скандировать «жыве Беларусь!».
А на секторе вывесили баннер в память об умерших фанатах — Артеме Парукове и Алексее Демидове.
Напомним, что федерация футбола решила вернуть зрителей на матчи белорусского чемпионата.
Минское «Динамо» после первого тайма
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На динамовском дерби в Минске болельщики кричали «жыве Беларусь!» и вывесили баннер в память об умерших фанатах
Зрители вернулись на трибуны и протесты тоже.
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