Конора Макгрегора задержали на Корсике за непристойное поведение

Источник материала: Tut.by

Бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора задержали на Корсике за попытку сексуального насилия и непристойное поведение. Об этом сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру Корсики.





«10 сентября была подана жалоба, в которой осуждались действия Макгрегора, которые можно охарактеризовать как попытку сексуального насилия и демонстрацию сексуального поведения. Поведение Макгрегора стало предметом слушания в жандармерии», — заявили в прокуратуре французского острова.

В заявлении отсутствуют подробности предполагаемых правонарушений, совершенных 32-летним спортсменом.

По информации TMZ, Макгрегор отрицает все обвинения. Издание со ссылкой на представителя бойца сообщает, что после допроса ирландца отпустили из-под стражи.

Накануне Макгрегор заявил, что на его яхту прибыли допинг-офицеры Американского антидопингового агентства (USADA) для взятия проб. Боец не стал препятствовать взятию биоматериалов, сообщив, что его ждет 180-километровое путешествие по Средиземному морю.

В июне ирландец в третий раз за последние четыре года объявил о завершении карьеры. Свой уход Макгрегор объяснил тем, что утратил интерес к смешанным единоборствам из-за отсутствия достойных соперников в UFC.

В последний раз спортсмен выходил в октагон в январе. На турнире UFC 246 в Лас-Вегасе он победил американца Дональда Серроне, нокаутировав соперника в первом раунде. Поединок продолжался всего 40 секунд.

Для Макгрегора эта победа стала первой с ноября 2016 года, когда он одержал верх над Эдди Альваресом из США в Нью-Йорке на турнире UFC 205. После этого он проиграл американскому боксеру Флойду Мейвезеру и российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову.

Всего Макгрегор провел в MMA 26 боев, выиграв 22 из них и потерпев четыре поражения. В 2015 году ирландец завоевал титул чемпиона UFC в полулегком весе, а через год также получил чемпионский пояс в легкой весовой категории. Он стал первым бойцом в истории промоушена, владевшим двумя чемпионскими поясами одновременно.

В ноябре 2019 года окружной суд Дублина оштрафовал Макгрегора на € 1 тыс. за нападение на мужчину в баре. Ирландец выставил на стойке паба The Marble Arch в столице страны стаканы с виски, предлагая всем посетителям выпить напиток собственного бренда. Один из гостей заведения от выпивки отказался. Боец ударил его в голову. Другие посетители бара схватили Макгрегора и вывели его.