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МВД показало видео беседы с водителем авто, заблокировавшим проезд микроавтобусу силовиков (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодняшний
«Общественность крайне негативно восприняла этот факт, оставляя комментарии. „За что?“ — кричали дамы. Хотя логичнее было бы сказать „Спасибо!“. Установлено, что смелости на выражение своего „я“ водителю придал алкоголь: результат медицинского освидетельствования — 1,39 промилле. Мужчина отрицает свою вину, но у милиции имеется документ. В отношении минчанина составлено пять административных протоколов, в том числе за вождение в пьяном виде и нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств», — дополнили в МВД.
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