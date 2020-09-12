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МВД показало видео беседы с водителем авто, заблокировавшим проезд микроавтобусу силовиков (видео)

12.09.2020 22:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодняшний женский марш, который закончился около 18 часов, продолжают обсуждать в сети. Заявление по одному из случаев сделало и МВД. «Сегодня в сети появилось видео задержания водителя Chevrolet, который на ул. Богдановича беспричинно не продолжил движение на зеленый сигнал светофора. Если честно, причина очевидна — за легковушкой в микроавтобусе ехали силовики. Таким образом 62-летний водитель проявил „активную“ гражданскую позицию, но поскольку она выражалась в нарушении закона, мужчина был задержан», — отмечается в сообщении.

«Общественность крайне негативно восприняла этот факт, оставляя комментарии. „За что?“ — кричали дамы. Хотя логичнее было бы сказать „Спасибо!“. Установлено, что смелости на выражение своего „я“ водителю придал алкоголь: результат медицинского освидетельствования — 1,39 промилле. Мужчина отрицает свою вину, но у милиции имеется документ. В отношении минчанина составлено пять административных протоколов, в том числе за вождение в пьяном виде и нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств», — дополнили в МВД.

 
 
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Сегодняшний женский марш, который закончился около 18 часов, продолжают обсуждать в сети. Заявление по одному из случаев сделало и МВД. «Сегодня в сети появилось...
 
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