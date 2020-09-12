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Хакеры пригрозили Лукашенко обрушением налоговой, банковской и энерго систем Беларуси

13.09.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Называющие себя «Кибер-партизанами» хакеры предостерегли власти Беларуси от задержаний граждан, которые завтра выйдут на очередной марш по всей стране.

«Если 13.09.2020 года задержат хотя бы одного протестующего, то Беларусь забудет, что такое налоги до того момента, пока аресты не прекратятся и Лукашенко не покинет свой пост», - говорится в сообщении в телеграм-канале Кибер-партизан.

«Иначе, будет очень больно...», - сказано в сообщении, к которому прикреплен скриншот сайта nalog.gov.by.

Кибер-партизаны также обратились лично к Лукашенко.

«Александр Григорьевич, мы обращаемся лично к Вам: Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет... Оно вам надо?

Вы так заботитесь о своем окружении...без проблем, мы в силах и рубль убить и начать счета ваших близких друзей блокировать.

13 сентября последний шанс одуматься. И еще: Вы завтра лично должны выйти с громкоговорителем из дворца Независимости и извиниться перед белорусским народом».

Кибер-партизаны уже взяли на себя ответственность за взлом сайтов МВД, управления делами президента, белорусских лотерей и ряда других, а также передали админам Nexta базы сотрудников МВД, ОМОН и КГБ.

 
 
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Называющие себя «Кибер-партизанами» хакеры предостерегли власти Беларуси от задержаний граждан, которые завтра выйдут на очередной марш по всей стране.
 
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