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Калинкина: Кто бы мог подумать, что для подражания в государственном устройстве Александр Лукашенко выберет Чечню?

13.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный редактор "Белорусского партизана", журналист Светлана Калинкина – о тактике белорусских властей.

Калинкина: Кто бы мог подумать, что для подражания в государственном устройстве Александр Лукашенко выберет Чечню?
фото: Рамблер
«Кто бы мог подумать, что из многочисленных вариантов для подражания в государственном устройстве Александр Лукашенко выберет Чечню?

Кто бы мог подумать, что «старый лис» Лукашенко в науке управлять государством учится не у великих деятелей истории и современности, а у малообразованного «молодого волка» Рамзана Кадырова? – пишет Светлана Калинкина в Фейсбуке. - Кто предвидел, что слова Зенона Позняка, сказанные в разгар чеченской войны о солидарности с чеченским народом, окажутся пророческими?

Сейчас Лукашенко пытается построить из Беларуси Чечню. Он демонстрирует, что готов править по понятиям, по беспределу, что уже не носится со своим «Я», а просто жаждет припасть к ногам Путина для кормления.


Кто бы мог подумать?! Да мы все это знали. С 1996 года знали. Просто в какой-то момент стали успокаивать себя мантрами про «сильного лидера» и «защитника суверенитета».

Чечня — вот перспектива, которую после нынешних президентских выборов представил белорусскому обществу Александр Лукашенко. Это именно то «светлое будущее», к которому идет он сам и к которому обещает повести нас…»
 
 
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Главный редактор "Белорусского партизана", журналист Светлана Калинкина – о тактике белорусских властей.
 
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