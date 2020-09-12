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Шторм "Салли" сформировался у берегов штата Флорида
13.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 сен – Sputnik. Тропический шторм, получивший имя "Салли", сформировался в Мексиканском заливе у берегов штата Флорида, сообщил Национальный центр по слежению за ураганами (NHC).
© REUTERS / ADREES LATIF
Как ожидается, к началу следующей недели этот шторм может усилиться до урагана с присвоением соответствующей категории.
Сейчас максимальная скорость ветра в центре шторма достигает 64 километров в час.
Он продвигается к побережью со скоростью 11 километров в час.
Тропическим штормам присваиваются имена, когда скорость ветра в них достигает 62 километров в час. Синоптики переквалифицируют шторм в ураган, когда скорость ветра становится больше 119 километров в час.
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Сейчас максимальная скорость ветра в центре шторма достигает 64 километров в час, он продвигается к побережью Флориды.
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