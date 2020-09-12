Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен – Sputnik. Тропический шторм, получивший имя "Салли", сформировался в Мексиканском заливе у берегов штата Флорида, сообщил Национальный центр по слежению за ураганами (NHC).

Как ожидается, к началу следующей недели этот шторм может усилиться до урагана с присвоением соответствующей категории.

Сейчас максимальная скорость ветра в центре шторма достигает 64 километров в час.

Он продвигается к побережью со скоростью 11 километров в час.

Satellite-derived wind data indicate that Tropical Storm #Sally has formed and is centered just off the southwest coast of Florida. Maximum sustained winds are 40 mph. https://t.co/wVCrCIjDrB pic.twitter.com/KC7Bq1Vror — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 12, 2020

Тропическим штормам присваиваются имена, когда скорость ветра в них достигает 62 километров в час. Синоптики переквалифицируют шторм в ураган, когда скорость ветра становится больше 119 километров в час.