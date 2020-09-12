"Дожинки" в Дивине: праздник, нужный всем

Источник материала: Sputnik Беларусь

В этом году брестские власти решили провести фестиваль села и урожая в агрогородке Дивин на самом юге Полесья. Горожане стереотипно размышляют, что любые "Дожинки" – это формальный праздник. А как к нему относятся и отмечают крестьяне, узнал корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко Указатель при въезде на Дивин

© Sputnik / Виктор Толочко "У нас тут классно" - своеобразный девиз мероприятия в Дивине

Марш аграриев

Вдоль дорог в Брестской области то тут, то там поля украшены "белорусскими икебанами" - малые архитектурные формы из рулонов соломы и сена. Гостей на подъезде к Дивину встречают гостеприимные местные жительницы, предлагающие традиционные угощения: хлеб, сало, огурцы и алкоголь.

© Sputnik / Виктор Толочко Все желающие могли попробовать местные напитки

© Sputnik / Виктор Толочко Жареные поросята - неизменный атрибут на "Дожинках"

Дивин очень старая деревня и в этом можно убедиться, просто зайдя в церковь Параскевы Пятницы, которую возвели в 1740 году. Вот возле этой жемчужины деревянного зодчества и собираются потихоньку труженики села, приехавшие со всей области.

© Sputnik / Виктор Толочко Tolochko Victor Дивинская церковь Параскевы Пятницы

По асфальту туда-сюда катают импровизированный каравай из снопов. Постепенно собравшиеся выстраиваются в колонну для торжественного марша к главной сцене агрогородка. Во главе - победители жнива в строгих костюмах. Рядом строится коробка Брестского района.

© Sputnik / Виктор Толочко Делегатов от районов можно было отличить по разным головным уборам

Через всю колонну вновь прокатили соломенный каравай – его организаторы решили вывести в голову процессии. Все приготовления длятся около часа. Теперь под бодрую музыку все готовы двинуться к Дому культуры, где выстроили сцену, чтобы начать празднования.

© Sputnik / Виктор Толочко Колонна тружеников села на "Дожинках"

Стройными рядами аграрии в конце концов двинулись вперед.

Битва за урожай и умы

После торжественной церемонии открытия на сцену пригласили председателя Белкоопсоюза Валерия Иванова, который кроме того - уполномоченный президента по Брестской области.

По его словам, каждая шестая тонна зерна в республике, произведена на Брестчине, а сам урожай в регионе превысил 1,3 миллиона тонн, что существенно выше показателя прошлого года.

Tolochko Victor Участники мероприятия в Дивине

Валерий Иванов напомнил собравшимся, что таких результатов они добились "благодаря всесторонней поддержке главы государства". "Я считаю, что вам необходимо ценить все то, что ощутимо способствует получению таких хороших результатов. Благодаря чему есть возможность достойно жить и трудиться на родной земле", - сказал он.

© Sputnik / Виктор Толочко Всем участникам "Дожинок" меряли температуру

"К сожалению, события, которые происходят в нашей стране в последнее время, разрушают привычный жизненный уклад, лишают спокойствия наши семьи, трудовые коллективы. Протестные настроения вызывают не только негодование большинства, но и по-человечески обижают главу государства. Положивши все свои силы и энергию на развитие страны, этого нельзя допускать", - считает глава Белкоопсоюза.

По его мнению, "разворачивающиеся политические игры разрушают, созданную стабильность, подрывают авторитет белорусского народа на международной арене".

© Sputnik / Виктор Толочко "Каравай" из снопов

"Поддаваясь сиюминутной слабости, призрачной выгоде, можно разрушить все то, что с таким трудом создавалось на протяжении четверти века. Сегодня, как никогда мы должны сделать правильный выбор, критически и мудро оценивать красивые речи и лозунги в кавычках и защитить свое будущее, главу государства, сохранить родную Беларусь. Сожалеть, когда мы все это потеряем, будет уже поздно, а восстановить практически невозможно", - призвал Валерий Иванов аграриев.

После глава Брестского облисполкома Анатолий Лис рассказал, что к празднику агрогородоку помогали подготовиться "всем миром". На все это ушло ни много ни мало 12 миллионов рублей "из различных источников". Высказал он и слова признательности труженикам села, которые собрали на 12% больший урожай. В конце своего выступления губернатор поблагодарил за помощь президента.

Заслуженный каравай

В Брестской области наибольший валовый сбор зерна в этом году пришелся на Ивановский район и председатель местного Исполкома Анатолий Ткачук отмечает, что его район второй год подряд становится лучшим.

"Большая работа была проведена на протяжении долгого периода. Очень сильные руководители в районе, специалисты сельского хозяйства. Конечно, и труженики, и механизаторы, люди, работающие в полеводстве и животноводстве", - заявил глава района.

© Sputnik / Виктор Толочко Многие сельчане пришли на праздник с детьми и в народных одеждах

Одним из главных действующих лиц праздника стал комбайнер Валерий Кухта, который намолотил вместе с женой 3,5 тысячи тонн зерна.

"Я с женой уже пятый год работаю на комбайне 1624 "Палессе" в ОАО "Беловежское" в Каменецком районе", - рассказал победитель.

© Sputnik / Виктор Толочко Гостей развлекали многочисленные творческие коллективы области

© Sputnik / Виктор Толочко Гости "Дожинок" могли попрактиковаться в доении коровы, правда, бутафорской

Валерий Иванович приехал в Дивин без супруги: ее поздравляли на районных "Дожинках", командира семейного экипажа - на областных.

"Моя жена со мной пятый год работает и помогает делать, можно сказать, все. В процессе работы подсказывает, если что-то стучит или идут потери зерна", - хвалит жену комбайнер.

Tolochko Victor Гости "Дожинок" могли увидеть вживую, как раньше работали ремесленники

По его словам, для работы на комбайне жена берет отпуск, потому что основное место работы в школе.

"В этом году исполняется 30 лет, как я за штурвалом комбайна, но 3,5 тысячи тонн намолотил впервые. Но всегда за 2 тысячи переваливал, можно сказать. На этом комбайне уже шестой сезон", - отметил Валерий Кухта.

© Sputnik / Виктор Толочко В Дивин съехались многочисленные музыкальные коллективы

© Sputnik / Виктор Толочко В Дивине можно было попробовать белорусский хамон

Скромно герой признается, что намолотил раньше всех сперва одну тысячу тонн, потом вторую, а следом и третью. "В этом году в области я все три забрал", - добавил он.

© Sputnik / Виктор Толочко Лучшие районы области традиционно получили грамоты

Нравятся комбайнеру и" Дожинки" причем не за заслуженные честным трудом подарки. "Это наш праздник. Я всегда в поле, всегда на тракторе круглый год. А так отдохнешь хоть денек", - признается он.

Валерий Кухта убежден, что такие праздники как "Дожинки" надо проводить, потому что это для человека и отдушина, и стимул, и престиж. "Каждый старается", - заключил Валерий Кухта.

© Sputnik / Виктор Толочко Для передовиков показали концерт

На такой сельский праздник нужно хотя бы раз съездить каждому белорусу, чтобы лучше понимать душу своего народа. Прогуливаясь на выходных по асфальту такого не добьешься.