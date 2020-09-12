Подруга за подругу: как прошел женский марш в Минске – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Женский марш" стартовал в 15:00, несколько сотен жительниц Минска с транспарантами и бело-красно-белой символикой собрались у Ратуши на площади Свободы.

Протестующие требовали прекращения насилия и расследования уже произошедших случаев, освобождения политзаключенных, а также проведения новых выборов.

На несанкционированную акцию прибыли представители силовых структур, некоторые митингующие были задержаны.

Позже часть протестующих пошла в сторону Немиги и далее – к проспекту Независимости. Постепенно к ним стали присоединяться колонны, прибывшие из других частей города. Мирный марш продолжался более двух часов, завершилась акция в районе станции метро "Площадь Победы".