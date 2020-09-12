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Подруга за подругу: как прошел женский марш в Минске – видео
13.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Женский марш" стартовал в 15:00, несколько сотен жительниц Минска с транспарантами и бело-красно-белой символикой собрались у Ратуши на площади Свободы.
Протестующие требовали прекращения насилия и расследования уже произошедших случаев, освобождения политзаключенных, а также проведения новых выборов.
На несанкционированную акцию прибыли представители силовых структур, некоторые митингующие были задержаны.
Позже часть протестующих пошла в сторону Немиги и далее – к проспекту Независимости. Постепенно к ним стали присоединяться колонны, прибывшие из других частей города. Мирный марш продолжался более двух часов, завершилась акция в районе станции метро "Площадь Победы".
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Минские женщины вышли в субботу 12 сентября на мирный марш. В начале несанкционированной акции произошли конфликты с силовиками, однако участницы протеста все же...
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