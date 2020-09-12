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Глава Минобороны: войска выведены из Гродненской области

13.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен – Sputnik. Руководитель Министерства бороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что после учений в Гродненской области войска возвращены на места дислокации.

© Photo : пресс-служба президента РБ
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"Комплекс мероприятий, который проводился в рамках учений на гродненском направлении, свернут, войска возвращены в пункты постоянной дислокации", – сказал он.

По словам Хренина, тем не менее Беларусь продолжает адекватно реагировать на происходящее на госгранице.

"Видим, что движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, в это время происходит переброска на полигон "Побрады", это в 15 километрах от нашей государственной границы, второго танкового батальона 69-го танкового полка США", – уточнил он.

По словам Хренина, белорусские военные отмечают активизацию полетов разведывательной авиации, в том числе бомбардировщиков Boeing B-52.

"Остаются на учебном дежурстве силы ракетных войск, ВВС и ПВО. Мы привели в боеготовность танковый батальон 11-й бригады. На данный момент батальон осуществляет погрузку на железнодорожный транспорт для отправки на полигон "Осиповичский", – заявил глава ведомства в эфире телеканала ОНТ.

Ранее Минобороны сообщило, что в Беларуси проводится проверка боеготовности ВС. В ее рамках проверки в конце августа состоялись тактические учения.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские военные отмечают активизацию полетов разведывательной авиации, в том числе бомбардировщиков Boeing B-52.
 
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