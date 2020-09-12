Появились первые кадры рождественской квир-комедии с Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис

Источник материала: Tut.by

Журнал People на днях опубликовал эксклюзивные кадры новой рождественской комедии «Самый счастливый сезон» о любовной истории двух девушек. В главных ролях снялись Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис.

Режиссер картины — Клеа Дюваль, открытая лесбиянка, говорит: «Я большая фанатка рождественских фильмов, но ни разу не видела, чтобы моя история была рассказана. „Самый счастливый сезон“ станет отличной возможностью рассказать универсальную историю любви в рождественских декорациях с новой точки зрения».



Фото: people.com

Сюжет фильма строится вокруг того, что Эбби (героиня Кристен Стюарт) хочет сделать предложение своей девушке (Маккензи Дэвис), но та еще не рассказала о себе своей консервативной семье и боится, что это может их шокировать и разрушить ее отношения с родными.

Кристен Стюарт говорит, что в этом фильме будет и тоска по идее теплого дома, и исследование того, насколько тяжелой может быть иногда семейная реальность.



Фото: people.com

Если Кристен Стюарт хорошо известна широкому зрителю как минимум по ее роли в саге «Сумерки», со времен выхода которой она уже не раз продемонстрировала свой актерский потенциал, то звезда Маккензи Дэвис взошла после роли в одной из частей сериала «Черное зеркало». Там она сыграла одну из двух возлюбленных, существующих в виде аватаров в виртуальном городе Сан Джуниперо. После этого актриса сыграла еще в «Бегущем по лезвию 2049» Дени Вильнева, в фильме о материнской депресси "Талли" вместе с Шарлиз Терон и в шестой части «Терминатора», став настоящей иконой квир-коммьюнити.

В прокат картина "Самый счастливый сезон" выходит в конце ноября.