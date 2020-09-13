Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла в финале US Open японке Наоми Осаке со счетом 6:1, 3:6, 3:6.



Reuters

Набравшая лучшую за последние годы форму Азаренко прекрасно начала матч и сразу же сделала брейк. В первом сете она во всех компонентах превосходила свою соперницу, позволив ей выиграть лишь один гейм.

Здорово Виктория стартовала и во второй партии. Она вела 2:0 и 40:30 в третьем гейме на своей подаче, но позволила Осаке сделать обратный брейк, который стал переломным во всем матче. Этот эпизод вселил уверенность в японку, которая перехватила инициативу выиграла второй сет со счетом 6:3.



Reuters

В начале третьей партии Азаренко и Осака обменялись победными геймами на своих подач, но в четвертом гейме Наоми сделала брейк. Виктория могла сразу же сделать обратный брейк, но не реализовала преимущество 40:0, проиграв пять розыгрышей подряд — 1:4. Впрочем, это не сломило белоруску, которая затем выиграла два тяжелейших гейма, в каждом из которых она уступала в счете.



Reuters

К сожалению, зацепиться за матч Виктории все-таки не удалось. В восьмом гейме она позволила Осаке сделать брейк, а затем японка завершила матч на своей подаче.

По пути к финалу Виктория Азаренко поочередно одолела австрийку Барбару Хаас, свою соотечественницу Арину Соболенко, польку Игу Швентек, чешку Каролину Мухову, бельгийку Элизе Мертенс и американку Серену Уильямс.

Отметим, что это третье поражение в финалах US Open для Виктории. В 2012 и 2013 годах она уступала Серене Уильямс.

Наоми Осака выиграла US Open во второй раз в карьере.