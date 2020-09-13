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В финале US Open Виктория Азаренко уступила победу Наоми Осаке

13.09.2020 06:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла финал теннисного турнира «Цинциннати-2020», он же US Open. Спортсменка сражалась с соперницей из Японии Наоми Осакой. Ранее, в 2018 и 2019 годах, девушки уже встречались на корте в рамках других чемпионатов и оба раза победа оставалась за Наоми.

Для Виктории это третий финал US Open и, к сожалению, все еще без триумфа. Стоит отметить, что к финалу белорусская теннисистка подходила с отличным результатом — она не проигрывала 12 матчей подряд. Впрочем, букмекеры и любители тенниса больше надежд возлагали на Наоми, которая не проигрывала 11 встреч подряд: мол, ее место в рейтинге (9-е против 27-го), возраст, личные встречи внушают настоящую уверенность.

Игра была очень напряженная, с интересными розыгрышами и мощными подачами. В какой-то момент казалось, что победа Виктории очевидна, но затем Наоми начала отыгрываться, заставляя белорусскую спортсменку торопиться, делать ошибки.

В любом случае это был прекрасный финал, где обе соперницы показали себя с лучшей стороны. Общий счет — 1:6; 6:3; 6;3.

Общий призовой фонд US Open — 2020 составляет более $53,4 млн. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $3 млн, финалисты получат по $1,5 млн. Для Осаки это третий Большой шлем.

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла финал теннисного турнира «Цинциннати-2020», он же US Open. Спортсменка сражалась с соперницей из Японии Наоми...
 
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