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В Гомеле прошел гастрономический фестиваль ко Дню города
13.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня в Гомеле угощались деликатесами и веселились от души. Там прошел мясо-молочный фестиваль, посвященные Дню города, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.
Угощение на каждом шагу и на любой вкус. Организаторы приготовили тонны шашлыка, тысячи драников, бургеров и хот-догов. Цены приемлемые, но приходить можно без денег. Их можно заработать на фестивале. Главное – быть веселым и активным.
Площадка у Ледового дворца едва вместила всех желающих. Поэтому в этом году аттракционы и «Веселую ферму» развернули на ближайших улицах.
«Это гордость Гомельщины. Животные с лучшим генетическим годом. У них самые лучшие молоко и мясо», – рассказала ведущий зоотехник племенного предприятия Гомеля Татьяна Гришанова.
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В Гомель приехали лучшие производители со всего региона. На гастрономическим фестивале они представили новую продукцию, устроили дегустацию.
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