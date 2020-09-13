В Гомеле прошел гастрономический фестиваль ко Дню города

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Гомеле угощались деликатесами и веселились от души. Там прошел мясо-молочный фестиваль, посвященные Дню города, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.

Угощение на каждом шагу и на любой вкус. Организаторы приготовили тонны шашлыка, тысячи драников, бургеров и хот-догов. Цены приемлемые, но приходить можно без денег. Их можно заработать на фестивале. Главное – быть веселым и активным.



Картонные монеты-фесткоины дают за участие в конкурсах. Главные богачи на празднике – дети. Для них на фестивале – игры в шашки, укрощение быков и десятки других развлечений. Игрушечные деньги можно обменять на вкусные призы.

«Мы с сестрой обменяли свои деньги на банку сгущенки», – рассказал житель Гомеля Семен Анисимов.

Площадка у Ледового дворца едва вместила всех желающих. Поэтому в этом году аттракционы и «Веселую ферму» развернули на ближайших улицах.

«Это гордость Гомельщины. Животные с лучшим генетическим годом. У них самые лучшие молоко и мясо», – рассказала ведущий зоотехник племенного предприятия Гомеля Татьяна Гришанова.



В Гомель приехали лучшие производители со всего региона. На гастрономическим фестивале они представили новую продукцию, устроили дегустацию. В центре Гомеля музыка не смолкала целый день. Настроение жителям города создавали белорусские и российские артисты.



Мясо-молочный фест в Гомеле проводят второй раз. В этом году он совпал с Днем города.