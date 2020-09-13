ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле прошел гастрономический фестиваль ко Дню города

13.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Гомеле угощались деликатесами и веселились от души. Там прошел мясо-молочный фестиваль, посвященные Дню города, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.

Угощение на каждом шагу и на любой вкус. Организаторы приготовили тонны шашлыка, тысячи драников, бургеров и хот-догов. Цены приемлемые, но приходить можно без денег. Их можно заработать на фестивале. Главное – быть веселым и активным.

Картонные монеты-фесткоины дают за участие в конкурсах. Главные богачи на празднике – дети. Для них на фестивале – игры в шашки, укрощение быков и десятки других развлечений. Игрушечные деньги можно обменять на вкусные призы.

«Мы с сестрой обменяли свои деньги на банку сгущенки», – рассказал житель Гомеля Семен Анисимов.

Площадка у Ледового дворца едва вместила всех желающих. Поэтому в этом году аттракционы и «Веселую ферму» развернули на ближайших улицах.

«Это гордость Гомельщины. Животные с лучшим генетическим годом. У них самые лучшие молоко и мясо», – рассказала ведущий зоотехник племенного предприятия Гомеля Татьяна Гришанова.

В Гомель приехали лучшие производители со всего региона. На гастрономическим фестивале они представили новую продукцию, устроили дегустацию. В центре Гомеля музыка не смолкала целый день. Настроение жителям города создавали белорусские и российские артисты.

Мясо-молочный фест в Гомеле проводят второй раз. В этом году он совпал с Днем города.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомель приехали лучшие производители со всего региона. На гастрономическим фестивале они представили новую продукцию, устроили дегустацию.
 
Новости дня
Новости разные
 
В финале US Open Виктория Азаренко уступила победу Наоми Осаке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика