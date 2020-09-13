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Автозадачка на выходные, которую не может разгадать 71% пытавшихся это сделать

13.09.2020 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы снова решили проверить тех, кто еще учит или уже успел подзабыть правила дорожного движения. 71% читателей, которые решают online-билеты на pdd.by, ошибаются в ответе на эту задачку. А вы справитесь?


Ответ на задачу мы опубликуем в 11.00 в понедельник, 14 сентября.

Опрос

Какому из перечисленных транспортных средств Вы обязаны уступить дорогу, намереваясь проехать прямо в показанной ситуации, в случае, если отсутствуют специальные светофоры, регулирующие движение трамваев?

Только трамваю 28%
Только грузовому автомобилю 0%
Обоим транспортным средствам 19%
Вы не обязаны уступать дорогу, так как пользуетесь преимуществом 52%
С этого устройства голос уже учтен
233 ответа

 
 
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На эту автозадачку не может дать правильный ответ 71% пытавшихся. Может у вас получится?
 
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