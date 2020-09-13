Автозадачка на выходные, которую не может разгадать 71% пытавшихся это сделать

Источник материала: Tut.by

Мы снова решили проверить тех, кто еще учит или уже успел подзабыть правила дорожного движения. 71% читателей, которые решают online-билеты на pdd.by , ошибаются в ответе на эту задачку. А вы справитесь?





Ответ на задачу мы опубликуем в 11.00 в понедельник, 14 сентября.

Опрос Какому из перечисленных транспортных средств Вы обязаны уступить дорогу, намереваясь проехать прямо в показанной ситуации, в случае, если отсутствуют специальные светофоры, регулирующие движение трамваев? Только трамваю 28% Только грузовому автомобилю 0% Обоим транспортным средствам 19% Вы не обязаны уступать дорогу, так как пользуетесь преимуществом 52% С этого устройства голос уже учтен 233 ответа