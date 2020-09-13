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Автозадачка на выходные, которую не может разгадать 71% пытавшихся это сделать
Источник материала: Tut.by
Мы снова решили проверить тех, кто еще учит или уже успел подзабыть правила дорожного движения. 71% читателей, которые решают online-билеты на
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