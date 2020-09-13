Никаких iPhone? Что Apple покажет 15 сентября

Источник материала: Tut.by

Недавно Apple назвала официальную дату своей осенней презентации — онлайн-мероприятие состоится 15 сентября. Много лет подряд примерно в это время Apple представляет новое поколение смартфонов iPhone. Но, похоже, в этот раз традиция прервется: анонс аппаратов сдвинут на октябрь, тогда же начнутся продажи. Издание MacRumors рассказывает, какие гаджеты все же продемонстрируют через несколько дней.



Фото: Reuters

Напомним: о том, что 15 сентября ждать анонса новых iPhone 12 — подробнее о них читайте тут — не стоит, сперва заявил инсайдер Джон Проссер. Репутация у информатора спорная: некоторые его «предсказания» сбываются, другие — нет. Но немного позже информацию подтвердил Марк Гурман из Bloomberg — намного более авторитетный аналитик. По словам Гурмана, 15 сентября компания сосредоточится только на анонсе следующих часов Apple Watсh, а также планшетов iPad.

Почему Apple решила нарушить свою же традицию и перенести показ смартфонов на более поздний срок, не сообщается. Но от себя предположим: если представить iPhone 12 сейчас, а продавать только через полтора-два месяца, можно растерять внимание потенциальных покупателей к гаджетам. Если показать устройства в октябре и запустить их на рынок через неделю, интерес аудитории не успеет рассеяться, и, соответственно, первая волна продаж выйдет более успешной.

Ниже — вся имеющаяся информация о девайсах, которые почти наверняка покажут 15 сентября.

Apple Watch Series 6

Как и в случае с iPhone, Apple обычно обновляет смарт-часы каждый год. В предполагаемых Watch Series 6 заметных дизайнерских изменений в сравнении с «пятерками» не предвидится: обе версии внешне окажутся малоразличимы.



Фото: MacRumors

Изменения коснутся «внутренностей» смарт-часов. Почти наверняка в Watch Series 6 обновят процессор, который за счет более эффективного энергопотребления позволит часам дольше работать на одной зарядке. В MacRumors также говорят о более серьезной защите от воды и пыли, а также улучшенных модулях беспроводной связи.

Объем аккумулятора в новинке (правда, непонятно, о какой именно версии идет речь — обычной или увеличенной в размерах) составит 308,8 мАч. Series 6 также научатся измерять уровень кислорода в крови. Скорее всего, на эту функцию завяжут и другие фишки вроде автоматического вызова «неотложки» или оповещения врача при критических показателя пользователя.

А еще новые смарт-часы якобы смогут определять панические атаки и повышенный уровень стресса владельца через замеры одновременно несколькими датчиками — в частности, модулями для измерения частоты сердечного ритма, уровня кислорода и частоты дыхания.

Кроме того, Apple может представить упрощенные и, вероятно, более доступные по цене версии смарт-часов (предположительно Watch SE), которые придут на смену все еще продающимся Watch Series 3. По словам Гурмана, эти часы станут переработанными Watch Series 4 в размерах 40 и 44 мм.

iPad Air



Фото: MacRumors

Следующим анонсом Apple станет iPad Air (4-го поколения). Почти наверняка можно утверждать, что устройство внешне будет напоминать нынешние iPad Pro. Это значит, что рамки по краям дисплея гаджета окажутся достаточно тонкими, от физической клавиши Home откажутся. Сам экран при этом увеличится до 10,8 дюйма.

По неподтвержденной информации, системы распознавания лиц Face ID планшет не получит. Ему на смену якобы придет сканер отпечатков пальцев Touch ID, который встроят в саму панель. Впрочем, другие источники опровергают эту теорию и утверждают обратное, делая ставку на появление в устройстве Face ID. В общем, ясности нет — остается ждать официальной информации на презентации.

Что еще известно: iPad Air (2020) оснастят портом USB-C, а не Lightning, не исключено появление Smart Connector для подключения той же Magic Keyboard. Некоторые источники утверждают, что планшет оснастят еще не анонсированным процессором Apple A14 — такой чип планируется устанавливать в iPhone 12. Но опять же — этот момент пока не подтверждается никем из авторитетных источников.

Что еще могут показать на презентации (но это неточно)

Описываемые выше Apple Watch и iPad покажут с вероятностью практически в 100%. Все же в Bloomberg ошибаются нечасто. Другие гаджеты — геометки AirTag, полноразмерные наушники, «умная» колонка, беспроводная зарядка и компьютеры на процессорах Apple Silicon — пока под вопросом.

Но почти наверняка какие-то устройства, например ноутбуки на процессорах Apple Silicon, компания все же прибережет на лучшие времена. Те же лэптопы, по слухам, планируют анонсировать ближе к концу года. В частности, источники говорят о появлении 12-дюймового MacBook на пока не анонсированном процессоре Apple A14X, который сможет долго работать на одном заряде.



Фото: MacRumors

Метки для поиска вещей AirTag, вероятно, уже производятся полным ходом. Как понятно из названия, они позволят отыскивать потерянные вещи — причем даже на других континентах. Условно говоря, такой маячок можно будет положить в сумку, кошелек или чемодан и отслеживать его перемещение на экране смартфона.

Полноразмерные наушники, скорее всего, назовут AirPods Studio. Их главной особенностью станет система активного шумоподавления (ANC). А еще на наушниках якобы вообще не оставят физических кнопок управления. MacRumors пишет, что в AirPods Studio даже не будет левого и правого наушников — система сможет определять, как гарнитура надета пользователем, и в зависимости от этого автоматически изменять левый и правый аудиоканалы.



Фото: MacRumors

Про новую колонку HomePod пока известно только то, что она уменьшится в размерах. Вероятно, продаваться устройство также будет по более демократичной цене. Много говорят и о «коврике» беспроводной зарядки AirPower, выход которой анонсировали еще несколько лет назад. Но после этого в Apple столкнулись со сложностями в производстве и релиз устройства отложили на неопределенный срок. В этом году проблемы якобы удалось решить — девайс наконец может поступить в продажу.