«Я горда быть собой»: как мексиканская модель с альбинизмом борется со стереотипами

Источник материала: Tut.by

Руби Вискарра родилась и выросла в мексиканском городе Гвадалахара. Ходила в школу, где из-за необычно светлого цвета кожи, волос и глаз дети дразнили ее призраком. Руби рассказывает, как однажды на улице маленькая девочка, увидев ее, спросила у своей мамы, почему она такая светлая, на что мама ответила: «Потому что эта девочка очень больна, и это может быть заразно». И поспешила побыстрее уйти.

«Я все еще помню этот день, — говорит Руби, — тогда я сильно плакала, но позже эта история стала тем, что заставляло меня двигаться вперед».

Девушка всегда знала, что у нее альбинизм — редкое генетическое заболевание, при котором в коже не вырабатывается меланин. «Когда я была маленькой, я не понимала, что чем-то отличаюсь от остальных, но мама довольно рано рассказала мне, что у меня альбинизм — это был просто факт обо мне, без позитивных или негативных эмоций».

И несмотря на то, что у еще нескольких родственников Руби тоже было это заболевание, в семье о нем практически ничего не знали. Из-за отсутствия базовой информации о своей особенности Руби часто получала солнечные ожоги, ее мама не знала, что девочке необходимо защищаться от солнца и носить закрытую одежду.

Повзрослев, Руби стала изучать информацию об альбинизме и решила попробовать себя в модельном бизнесе, чтобы показать миру красоту таких людей, как она. Агентства приняли ее с распростертыми объятиями: оказалось, что любая особенность — это часть жизни, нужно просто уметь ей пользоваться.

Руби не захотела становиться коммерческой моделью, так как ей было важно показывать себя такой, какая она есть — без макияжа и ретуши. Сейчас девушка сама выбирает, в каких съемках ей принимать участие. Также она основала фонд помощи людям с альбинизмом в Мексике, в рамках которого проводится активное информирование населения об этой болезни.

«Это был очень долгий путь, но я наконец-то горда быть такой, какая я есть, и своей работой моделью я хочу вдохновлять таких же людей, как я. Быть особенным — это благословение, а не проклятье».