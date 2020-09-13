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Вклады с компенсацией подоходного налога и платежный браслет для ребенка за 20 рублей: топ-новости банков

13.09.2020 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Очевидно, что главная задача банков сейчас — привлечь вкладчиков. И многие хотят решить эту задачу не только с помощью повышения ставок. Новости банковского рынка за прошлую неделю читайте в обзоре от FINANCE.TUT.BY.

Борьба за вкладчика: от скидок в магазинах до компенсации подоходного налога


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Новости о том, что какой-то банк поднял ставки по депозитам, сейчас уже никого не удивляет. Есть уже и рекорды: например БТА Банк заявил о появлении рублевого вклада на 32 дня под ставку 25% годовых. Новый продукт называется «Я бесподобен». Правда, есть нюанс: такая ставка будет предложена тем, кто одновременно откроет вклад в валюте на сумму 100 тысяч долларов или 100 тысяч евро.

Белагпромбанк предлагает вкладчикам скидки в интернет-магазине 21 век. Все, кто откроют депозит до 30 ноября, получат промокод на скидку при покупке на 15%.

А вот если вы откроете безотзывный депозит «Личный выбор» (на срок 35 дней или 3 месяца) в Белинвестбанке до 31 октября, то получите не только положенный доход по вкладу (15% годовых на данный момент), но и дополнительное вознаграждение, которое почти полностью покроет подоходный налог, который вы должны уплатить за доход по короткому вкладу.
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Платежный браслет для ребенка за 20 рублей


В Приорбанке до 1 октября можно получить платежные браслеты для детей по специальной цене 20 рублей (при единовременной оплате за весь срок действия карточки). К браслету выпускается карточка Visa Classic, в белорусских рублях на 2 года.

Платежный браслет позволяет оплачивать в одно касание любые покупки везде, где есть бесконтактный терминал, например, в школьной столовой. Для расчета нужно поднести его к терминалу, при покупке до 80 рублей вводить PIN-код не нужно.

Что важно, нет ограничений по возрасту или количеству браслетов на одного человека. Если ребенку уже исполнилось 14 лет, то счет можно открыть на его имя, если младше — на одного из родителей. В Приорбанке представлены браслеты четырех цветов — черного, желтого, салатового и бирюзового. Он не боится воды, ударов и перепадов температур.
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Смартфоном можно платить во всем наземном транспорте Минска


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Оплатить проезд смартфоном теперь можно во всех автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях белорусской столицы. Напомним, сервис TIX внедрил Беларусбанк совместно с компанией «Системные технологии» и предприятием «Минсктранс».

Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру необходимо скачать в GooglePlay или AppStore приложение TIX и привязать к нему свою банковскую карту: Visa, MasterCard, БЕЛКАРТ.

Оплатить билет можно прямо на остановке, когда нужный транспорт еще только подъезжает. В приложении отобразятся номер маршрута и предложение произвести оплату. Приобретение электронного проездного билета и оплата проезда могут быть также осуществлены в салоне транспортного средства путем нажатия кнопки «Оплатить» в интерфейсе приложения напротив соответствующего номера маршрута.
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Экономим вместе с банками

 
Теги: Минск
 
 
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