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Вклады с компенсацией подоходного налога и платежный браслет для ребенка за 20 рублей: топ-новости банков
Источник материала: Tut.by
Очевидно, что главная задача банков сейчас — привлечь вкладчиков. И многие хотят решить эту задачу не только с помощью повышения ставок. Новости банковского рынка за прошлую неделю читайте в обзоре от FINANCE.TUT.BY.
Борьба за вкладчика: от скидок в магазинах до компенсации подоходного налога
Новости о том, что какой-то банк поднял ставки по депозитам, сейчас уже никого не удивляет. Есть уже и рекорды: например
А вот если вы откроете безотзывный депозит «Личный выбор» (на срок 35 дней или 3 месяца) в
Платежный браслет для ребенка за 20 рублей
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Платежный браслет позволяет оплачивать в одно касание любые покупки везде, где есть бесконтактный терминал, например, в школьной столовой. Для расчета нужно поднести его к терминалу, при покупке до 80 рублей вводить PIN-код не нужно.
Что важно, нет ограничений по возрасту или количеству браслетов на одного человека. Если ребенку уже исполнилось 14 лет, то счет можно открыть на его имя, если младше — на одного из родителей. В Приорбанке представлены браслеты четырех цветов — черного, желтого, салатового и бирюзового. Он не боится воды, ударов и перепадов температур.
Смартфоном можно платить во всем наземном транспорте Минска
Оплатить проезд смартфоном
Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру необходимо скачать в GooglePlay или AppStore приложение TIX и привязать к нему свою банковскую карту: Visa, MasterCard, БЕЛКАРТ.
Оплатить билет можно прямо на остановке, когда нужный транспорт еще только подъезжает. В приложении отобразятся номер маршрута и предложение произвести оплату. Приобретение электронного проездного билета и оплата проезда могут быть также осуществлены в салоне транспортного средства путем нажатия кнопки «Оплатить» в интерфейсе приложения напротив соответствующего номера маршрута.
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Вклады с компенсацией подоходного налога и платежный браслет для ребенка за 20 рублей: топ-новости банков
Новости банковского рынка за прошлую неделю читайте в обзоре от FINANCE.TUT.BY.
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