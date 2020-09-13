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Сегодня ожидается комфортная погода
Источник материала: Навiны
Погоду в воскресенье в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления (только в северных районах республики скажется влияние малоактивных фронтальных разделов).
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный.
Температура воздуха в регионах:
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Погоду в воскресенье в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления (только в северных районах республики скажется влияние малоактивных...
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