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Сегодня ожидается комфортная погода

13.09.2020 08:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Погоду в воскресенье в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления (только в северных районах республики скажется влияние малоактивных фронтальных разделов).

Сегодня ожидается комфортная погода

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +21..+23°C;
  • Витебск +17..+19°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Гомель +23..+25°C;
  • Гродно +18..+20°C;
  • Могилев +21..+23°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Минск +18..+20°C.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Погоду в воскресенье в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления (только в северных районах республики скажется влияние малоактивных...
 
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