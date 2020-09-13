Правозащитники: на Женском марше задержано почти 70 человек

По информации Правозащитного центра «Весна» (лишен властью регистрации) накануне на Женском марше представители правоохранительных органов и неизвестные в балаклавах провели массовые задержания.





Как сообщается, всего было задержано почти 70 человек ( в их числе журналисты «Белсата» ).

Список людей, которые попали в автозаки и «бусики» без номеров, опубликован на сайте ПЦ.

Смотрите большой фоторепортаж с акции (в т.ч. и кадры противостояния силовиков с женщинами смотри здесь ).

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