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Правозащитники: на Женском марше задержано почти 70 человек

13.09.2020 08:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По информации Правозащитного центра «Весна» (лишен властью регистрации) накануне на Женском марше представители правоохранительных органов и неизвестные в балаклавах провели массовые задержания.

Правозащитники: на Женском марше задержано почти 70 человек

Как сообщается, всего было задержано почти 70 человек (в их числе журналисты «Белсата»).

Список людей, которые попали в автозаки и «бусики» без номеров, опубликован на сайте ПЦ.

Смотрите большой фоторепортаж с акции (в т.ч. и кадры противостояния силовиков с женщинами смотри здесь).

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По информации Правозащитного центра «Весна» (лишен властью регистрации) накануне на Женском марше представители правоохранительных органов и неизвестные в...
 
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