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Стачком Беларуськалия заявил о намерении продолжить протесты

13.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий", забастовка которого была признана накануне судом незаконной, заявил о намерении продолжить протесты в форме бессрочной стачки.




"В связи с решением Минского областного суда о признании забастовки, организованной стачкомом ОАО "Беларуськалий" с 17 августа 2020 года незаконной, мы, члены стачечного комитета, приносим свои извинения всем работникам предприятия за некорректное оформление забастовки", - говорится в его телеграм-канале.

В то же время, в сообщении отмечается, что стачком продолжает свой протест, основываясь на международном пакте ООН "Об экономических, социальных и культурных правах", ратифицированном Беларусью, и статьей 8 Трудового кодекса Беларуси.

"Стачком объявляет бессрочную стачку (отказ от работы по политическим мотивам)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, после объявления результатов выборов президента Беларуси работники ряда предприятий, в том числе и "Беларуськалия", объявили о забастовках и других формах мирного протеста.

В частности, 17 августа СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии". Затем стало известно, что предприятие находится в состоянии частичной забастовки.

Позже руководство "Беларуськалия" сообщило, что с 20 августа предприятие работает с максимальной загрузкой мощностей и в августе объем выпуска калийных удобрений превысит 1 млн тонн, что на 3% больше, чем в августе прошлого года.

12 сентября решением Минского областного суда забастовка, объявленная на предприятии, была признана незаконной.

ОАО "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.
 
 
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Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий", забастовка которого была признана накануне судом незаконной, заявил о намерении продолжить протесты в форме бессрочной...
 
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