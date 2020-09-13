«В смысле остаюсь? Меня оставляют!» Как судили жительницу «Каскада», заезжавшую в свой двор не в то время и не в том месте

Источник материала: Onliner Минский жилой комплекс «Каскад» за последние дни стал центром притяжения силовиков и сотрудников МЧС. В минувший четверг, 10 сентября, на территории комплекса проходила очередная «спецоперация» (подробности — в отдельном репортаже ). Несколько растяжек с бело-красно-белыми флагами смогли снять, но это были не главные потери. Когда суматоха улеглась, выяснилось, что задержаны как минимум двое водителей. В их числе — Елена Матусевич, управлявшая Audi A4. Та самая женщина, пронзительный взгляд которой попал в объектив фотокорреспондента Onliner. На следующий день в суде Фрунзенского района рассматривалось дело по двум административным материалам, составленным в отношении автомобилистки, — за неповиновение должностному лицу и за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Процесс получился нервным и изнуряющим, как нам показалось, для всех сторон.

«Думаю, испуг и страх взяли свое»

Перед началом заседания мы встретились с родными Елены Матусевич. Ее сын, Александр, рассказал, что за последний месяц она не раз предостерегала близких, просила быть осторожнее и не вступать в конфликты с представителями силовых ведомств. Но неожиданно сама оказалась на передовой и в центре внимания в собственном дворе. Все случилось буквально в нескольких метрах от ее подъезда.

— Мама — творческий человек, работает дизайнером интерьеров, — сообщил молодой человек. — Вечером в четверг, 10 сентября, она вышла с собакой. Хотела прогуляться, а заодно забрать автомобиль с покраски. Когда заехала во двор и увидела, что там творится, я думаю, испуг и страх взяли верх...



10 сентября, ЖК «Каскад». Водитель Audi A4 Елена Матусевич во время разговора с сотрудником ГАИ

Вы представляете реакцию женщины, увидевшей несколько десятков силовиков в балаклавах, да еще кричащих на нее? Я точно не знаю, что именно случилось. Мне так и не удалось с ней толком поговорить. Вероятно, растерявшись, она пыталась то ли развернуться, то ли выполнить другой маневр, но как уж случилось — автомобиль оказался поперек местного проезда.

Когда корреспонденты Onliner, находившиеся в тот момент на территории ЖК «Каскад», подошли к местному проезду, то сразу предположили, что могло произойти ДТП с участием еще одной Audi (кроссовером Q7). Однако, как стало известно в суде, дорожно-транспортное происшествие не оформлялось — сотрудники ГАИ не усмотрели его признаков.









— Хочу отметить, что мама только-только забрала автомобиль (Audi A4) с покраски. То есть машина находилась некоторое время без движения, а в самый ответственный момент оказалось, что у него спущено колесо, — подчеркнул Александр.

Наши журналисты видели, как соседи спешно принесли насос. В это время у автомобиля Елены находился ее старший сын, Артур, который стал торопливо накачивать колесо.

Буквально через минуту-другую подъехало очередное подкрепление силовиков (люди в форме болотистого и черного цвета прибывали партиями), один из которых довольно резко поторопил парня, а потом его и вовсе попытались куда-то увести. Впрочем, для молодого человека все обошлось.

В суматохе не все поняли, что произошло с водителем Audi в дальнейшем. По словам сыновей, за руль автомобиля сел сотрудник ГАИ, он доставил женщину во Фрунзенский РУВД, где в отношении нее составили несколько протоколов и постановлений. Ночь с 10 на 11 сентября она провела в изоляции.

— Я спросил у мамы, мол, ты остаешься в милиции? — вспоминает Александр. — Она отреагировала эмоционально: в смысле остаюсь? Меня оставляют!

Адвокатом Елены Матусевич выступал Александр Филанович, который пару дней назад защищал «осводовцев». Перед заседанием он уточнил, что в суде Фрунзенского района г. Минска в отношении водителя Audi A4 будут рассматривать два протокола — по статье 23.34 («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий») и 23.4 («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий»).

— В частности, ей вменяется, что она активно участвовала в несанкционированном массовом мероприятии, выкрикивая лозунги. Получается, находясь в машине. По каждой статье предусмотрен административный арест до 15 суток. Может применяться частичное или полное сложение наказаний, — вкратце обрисовал нерадостные перспективы для своей подзащитной адвокат.



Близкие Елены Матусевич перед началом судебного процесса

«Активно участвовала в несанкционированном мероприятии» (находясь в автомобиле)

Водителя Audi в суд не доставляли. На заседании она присутствовала, можно сказать, виртуально — по Skype. В последнее время это стало обычной практикой.

Когда человек в майке с надписью «Push harder», настраивавший оборудование, отошел от видеокамеры, то родные и близкие Елены Матусевич, присутствовавшие на процессе, смогли увидеть ее. Женщина казалась бодрой и готовой защищаться.



Снимок был сделан до начала заседания. В ходе процесса фото- и видеосъемка была запрещена

Рассматривал дело судья Н. Богомяков. Он зачитал материалы протокола. Судя по этим документам, Елена Матусевич умышленно перегородила автомобилем проезжую часть и отказывалась его убрать, что трактовалось как неподчинение законным требованиям сотрудников милиции. Она же приняла активное участие в митинге, который проводился без разрешения Мингорисполкома.

Активное участие выражалось, если верить протоколу, в выкрикивании лозунгов «Жыве Беларусь», «Уходи» и «Свободу политзаключенным».

— Понятно, но я не со всем согласна... — сразу отреагировала Елена.

Когда водитель Audi, не согласившись с виной, приступила к пересказу подробностей, стало очевидно, что большинство ее слов не разобрать. Были слышны отдельные обрывки фраз. О контексте приходилось догадываться.

Судья попросил говорить четче, но, несмотря на старания женщины, это мало помогало.

— Ходатайствую о доставлении подзащитной в зал судебного заседания. Невозможно разобрать, что она говорит, — обратился адвокат.

— Ходатайство отклонено! — решение судьей было принято незамедлительно.

Впоследствии защитник еще несколько раз пытался апеллировать к прежнему тезису. Однако это мало повлияло на ход дальнейших событий. Динамики продолжали шипеть, булькать и проглатывать слова, а присутствующие в зале заседания, напрягая слуховые возможности организма, пытались уловить суть.

— Я поднималась к заезду... — водителя Audi по-прежнему было слышно с перебоями. — Люди показали, что нельзя заехать... Когда сдавала задним ходом... Меня подперла другая машина... Ко мне подошел сотрудник ГАИ, какие-то люди с камерами... Я очень сильно разволновалась... Мне стали объяснять...

— В какой момент появились сотрудники милиции? — судья, похоже, не терял надежды провести опрос.

Этот диалог вопреки техническим огрехам связи продолжался еще некоторое время. Если мы правильно поняли суть (потому что понять и вправду было сложно), то водитель Audi A4 уходила из дома, когда все было тихо. Но заехав во двор, увидела множество людей, в том числе в форме и балаклавах.



10 сентября, ЖК «Каскад»

Кто-то подсказал ей выезжать, что она и пыталась сделать, предприняв попытку развернуться. Во время маневра ей показалось, что могло произойти столкновение с еще одной Audi — кроссовером Q7. Поскольку сотрудники ГАИ находились на территории ЖК «Каскад», то они сразу подошли и стали разбираться.

Инспекторам автомобилистка, по ее словам, пыталась объяснить, что она готова следовать указаниям, но хочет убедиться в отсутствии повреждений. А вскоре кто-то заметил, что у машины спущено правое заднее колесо, и она попросила подошедшего старшего сына подкачать шину.

Сотрудник ГАИ: «Понял, что это самая натуральная провокация»

Версию ГАИ озвучили два сотрудника, которые были вызваны в суд в качестве свидетелей. Первым в зал зашел человек в штатском и с медицинской маской на лице. Это был Игорь Марат, заместитель начальника ГАИ Фрунзенского района. Он так описывал события:

— Девушка на автомобиле Audi перегородила выезд и не давала проехать. Около 15 минут с ней общался сотрудник ГАИ. Она категорически отказывалась убрать транспортное средство. Потом подошел я. Попросил убрать. Она также отказалась. Хотя место отъехать и освободить проезд было. Машина стояла поперек проезжей части и препятствовала проезду. Впоследствии я предупредил, что она будет задержана. После этого она начала движение, освобождая проезд.

Замначальника районной ГАИ сообщил, что признаков ДТП не имелось, а знаков аварийной остановки, когда он подходил, никаких не было. Также он слышал, что женщина, находясь в автомобиле, выкрикивала «Жыве Беларусь» и «Уходи».

Его коллега, сотрудник ГАИ Фрунзенского района Валентин Щеглов, сообщил схожую версию произошедшего: «Когда колонна сотрудников милиции стала выезжать, оказалось, что проезжая часть заблокирована. Я вышел разбираться и увидел две Audi. Водители пояснили, что произошло ДТП. Якобы. Сказал: „Хорошо, давайте документы, буду оформлять“. Молодой человек дал документы, девушка стала отказываться. Я решил осмотреть автомобили на предмет повреждений, но ничего не увидел. Понял, что это самая натуральная провокация».



10 сентября, ЖК «Каскад»

Он подтвердил, что слышал, как водитель Audi выкрикивала лозунги, в частности «Позор» (лично инспектору), знаки аварийной остановки не выставлялись, а колесо у седана спущено не было (во всяком случае, когда Щеглов подходил к автомобилю).

Адвокат водителя Audi обратил внимание, что один из протоколов составлен по адресу улица Скрыганова, 4Г (такого дома в Минске вообще не существует), а, судя по рапорту, в 20:11 водитель Audi отказывалась подчиняться законным требованиям, хотя уже была задержана на тот момент сотрудником Кобцом (в 20:10, как сказано в другом протоколе).

После перерыва судья постановил направить дело на доработку в орган, ведущий административный процесс, для устранения недостатков.

«Даже техника не выдерживает»

После перерыва произошли два заметных изменения. Во-первых, связь с Еленой Матусевич, по-прежнему находившейся во Фрунзенском РУВД, стала значительно лучше. А во-вторых, все как бы началось с самого начала. Создалось ощущение (наверное, ложное), будто не было этого полудня, проведенного в суде.

— Дело к слушанию не готово, защитник в полной мере не смог с ним ознакомиться, — подчеркнул Александр Филанович после перерыва. — Ознакомление было начато и прервано. Но даже в этих условиях установлено, что в материалах дела имеются два протокола по статье 23.4. Очевидно, второй протокол изготавливался сегодня [11 сентября] и подписывался подзащитной также сегодня [11 сентября]. Аналогичная ситуация с протоколами по статье 23.34. Полагаю, это факт фальсификации. Кроме того, в одном из протоколов опроса свидетеля имеются исправления в виде замазываний. Это тоже свидетельствует о фальсификации. Я полагаю, что дело не готово к слушанию.

Защитник Елены Матусевич ходатайствовал о возможности завершить ознакомление с материалами административного дела. — Вам была предоставлена возможность ознакомиться с материалами дела, — ответил судья Богомяков. — Суд отклоняет ваше ходатайство.

Затем снова начался опрос водителя Audi, которая повторила позицию, благо теперь ее было слышно хорошо:

— Я не оказывала неповиновение и не считаю, что участвовала в митинге. Все время находилась в своем автомобиле. Давление, которое на меня оказывалось, привело в состояние шока. Пыталась объяснить, что хочу разобраться в ситуации и отъехать. Я не согласна, что заблокировала проезд. Ведь из двора есть второй выезд! И потом, что значит подчиниться? Все бросить? Куда? Не считаю, что я совершала что-то плохое, противоправное. Просто возвращалась домой.

Елена Матусевич отрицает, что выкрикивала лозунги, поскольку в это время общалась с сотрудником ГАИ:

— Я разговаривала с инспектором. Просила дать мне несколько минут, чтобы разобраться со вторым водителем.

Она также заверила, что знак аварийной остановки был выставлен.

В этот момент на экране, по которому транслировалась картинка из РУВД, появился синий фон. — Даже техника не выдерживает... — тихо прокомментировал кто-то в зале.

Адвокат заявил отвод судье. До этого защитник пытался задать вопрос о неоговоренных исправлениях

После устранения сбоя в трансляции вновь состоялся опрос свидетелей — сотрудников ГАИ, которые фактически повторили прежние слова. Эту стадию процесса можно было бы вовсе опустить, если бы не крайняя мера, к которой прибегнул адвокат.

Защитник Елены Матусевич попытался задать вопрос Игорю Марату, замначальника ГАИ Фрунзенского района:

— В материалах дела имеется протокол задержания от 10 сентября, подписанный вами. Кто, когда и при каких обстоятельствах вносил неоговоренные исправления?

— Снимается вопрос, — мгновенно отреагировал судья.

— Так по материалам дела, высокий суд...

— Вопрос снят, — твердо повторил Богомяков.

Тогда адвокат заявил отвод судье, поскольку «постоянно осуществляется препятствие в осуществлении защиты, все вопросы снимаются, а дело требует нормального разбирательства». Александр Филанович сослался на то, что у него есть основания полагать: у суда имеется личная или иная заинтересованность в исходе дела.

Отвод судьей Богомяковым был отклонен.

После этого процесс был возобновлен и в зал пригласили свидетелей со стороны защиты — семейную пару, которая в разгар конфликтной ситуации выгуливала собаку.

— Около 19 часов вышел с женой прогуляться по территории «Каскада». В это время было столпотворение между домами 4а и 4б, — рассказал мужчина по имени Павел. — В какой-то момент большая часть людей переместилась к микроавтобусам без номеров. Около 19:30 во двор въехала Audi и остановилась возле нас. Водитель опустила стекло и что-то спросила. Я посоветовал ей уезжать. Она включила заднюю передачу и стала разворачиваться. Потом автомобиль то ли уперся в бордюр, то ли случилось что-то еще.

По словам очевидца, рядом находился кроссовер (вероятно, речь об Audi Q7), а кто-то стал обсуждать царапины на машине. Женщина из седана попросила принести воду для ее собаки, которая находилась в салоне. Мужчина отправился в магазин. А когда вернулся, увидел, что колесо спущено, возле него находится мужчина с насосом, рядом стоит знак аварийной остановки. При этом он признал, что момента ДТП не видел, характерного звука и скрежета не слышал.

Его супруга Наталья рассказала аналогичную версию. Она сообщила, что не слышала никаких лозунгов, которые бы выкрикивала Елена Матусевич.

Адвокат предпринял попытку вызвать в суд других свидетелей. Перечисление имен заняло несколько минут. Неизвестно, чего в этом было больше: попытки включить в процесс как можно больше свидетельств невиновности водителя Audi или горячего желания жильцов «Каскада» помочь соседке.

Также защитник ходатайствовал о приобщении фото- и видеоматериалов, которые ему удалось собрать.

— Прошу обратить внимание, что автомобиль был блокирован людьми. Выехать он не мог, — комментировал Александр Филанович фотоснимки и видеоролики. — Вот наш свидетель общается с водителем... Вот пытается сдавать назад... Вот сотрудник рассматривает возможные повреждения. А вот спущенное колесо...





Судя по еще одному видео, возле правого заднего колеса находится мужчина, который накачивает колесо. Слышно, как водитель Audi что-то объясняет.

— На очередной записи (сделанной камерами видеонаблюдения) видно, что Audi A4 остановилась, водитель пытается развернуться — и тут подъезжает Audi Q7, — продолжал защитник Елены Матусевич.

Судья согласился приобщить флешку к материалам дела.

— Полагаю, что материалы дела в отношении моей подзащитной сфальсифицированы, — выступил с заключительной речью адвокат. — Начиная от протоколов задержания, коих у нас два... Один сотрудник задержал в 20:10. Другой — в 20:15. Как он мог задержать, когда она уже была задержана? Отсутствуют доказательства совершения правонарушения по статье 23.34. В предоставленных видеоматериалах видно, что водитель Audi лозунгов не выкрикивала, а свидетель Марат (замначальника ГАИ Фрунзенского района) требования освободить проезжую часть не предъявлял, зато слышно, что он говорил, мол, вы задержаны. Иных доказательств, свидетельствующих о честности органов внутренних дел, не добыто и не исследовано. Я полагаю, что в данной ситуации дело либо подлежит прекращению, либо возвращению в орган, ведущий административный процесс.

Вечером в пятницу судья Богомяков огласил постановление по делу Елены Матусевич: назначить по статье 23.4 «Кодекса об административных нарушениях» арест на 7 суток, по статье 23.34 КоАП — 8 суток. Итого женщине предстоит отбыть 15 суток ареста (за исключением одних суток, которая она уже провела в РУВД). Сыновья заверили, что будут обжаловать данное постановление.

Около суда постановления терпеливо ожидала группа жильцов ЖК «Каскад». Люди с немалым волнением выслушали адвоката, переглядываясь и комментируя неприятные новости. Кто-то сказал: «На ней отыгрались за весь „Каскад“». А потом отправились домой, где по-прежнему развевались бело-красно-белые флаги.



