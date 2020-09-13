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Дыра недели. Так живет настоящее гетто в центре Риги с квартирами за €13 тыс.

13.09.2020 08:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Никто толком не знает, как район Московского форштадта, который рижане называют Маскачкой, докатился до такой жизни. Но вот уже под сотню лет его ассоциируют с преступностью, бомжами и трешем. Многие роскошные дома здесь заброшены, а в деревянных трущобах, наоборот, кипит жизнь. Улицы исписаны тэгами, обсыпаны битым стеклом и шприцами, украшены гирляндами белья на веревках, протянутых между фасадами домов. Многие рижане рекомендуют туристам не гулять по Маскачке, но таким образом скорее набивают ей цену. Днем район вполне безопасен для прогулок, а вот вечером лучше быть начеку. В рубрике «Дыра недели» Onliner продолжает рассказывать об умирающих городах и мрачной красоте трущоб, которой лучше любоваться из окошка браузера.

Из истории Маскачки

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Никто толком не знает, как район Московского форштадта, который рижане называют Маскачкой, докатился до такой жизни. Но вот уже под сотню лет его ассоциируют с...
 
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