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Видеофакт: чем жарче, тем розовее и ярче. Удивительное озеро на Алтае

13.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Каждое лето в жаркую погоду вода в озере Бурлинское в Алтайском крае окрашивается в розовый цвет. Чем жарче, тем вода розовее и ярче. Озеро Бурлинское соленое, концентрация соли здесь чуть ниже, чем в Мертвом море, поэтому утонуть в озере почти невозможно. А максимальная глубина составляет около двух с половиной метров.

С 18 века на озере добывают соль. По дну водоема проходят рельсы, по которым курсирует соляной комбайн, "белое золото" собирают в вагонетки и транспортирует на производство. Но озеро розовое не из-за соли, водоем окрашивают рачки Артемия салина (Artemia sallina), обитающие в водах, соленость которых варьируется от 10 до 300 граммов на литр. В сухую и жаркую погоду рачки выделяют розовый пигмент.

Озеро стало местом притяжения туристов. Приезжают сюда не только за фотографиями, но и в лечебных целях. Дно водоема усыпано соляными кристаллами, поэтому путешественникам стоит захватить с собой защитную обувь.

 
 
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Бурлинское озеро в Алтайском крае стало местом притяжения туристов. Оно очень соленое и окрашивается в розовый цвет в сухую и жаркую погоду. Смотрите на видео,...
 
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