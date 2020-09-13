44 и 21: актриса Риз Уизерспун и ее дочь выглядят как сестры

Источник материала: Tut.by

9 сентября дочери актрисы Риз Уизерспун Аве исполнился 21 год. Актриса выложила в Instagram снимок с именинницей, сопроводив трогательной подписью: “Вау! Можно ли поверить, что этой малышке уже 21 год? С днем рождения мою милую крошку, которая становится невероятной молодой женщиной. Ее доброта, сострадание и огромное сердце не перестают меня удивлять. Ава, не хватит слов, чтобы описать, как я горжусь всем, чего ты уже достигла. Я не могу дождаться, чтобы увидеть все хорошее, что ты принесешь в этот мир. Я очень тебя люблю”.

В комментариях поклонники актрисы не только присоединились к поздравлениям, но и отметили, что мать с дочерью выглядят как сестры. Действительно, Риз с Авой, во-первых, очень похожи, во-вторых, актриса в отличной форме и за нее можно только порадоваться.

Отец Авы — актер Райан Филипп, влюблявший в себя поклонниц, начиная с фильмов “Я знаю, что вы сделали прошлым летом” и “Жестокие игры”. Не удивительно, что девушка выросла настоящей красавицей.