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44 и 21: актриса Риз Уизерспун и ее дочь выглядят как сестры

13.09.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

9 сентября дочери актрисы Риз Уизерспун Аве исполнился 21 год. Актриса выложила в Instagram снимок с именинницей, сопроводив трогательной подписью: “Вау! Можно ли поверить, что этой малышке уже 21 год? С днем рождения мою милую крошку, которая становится невероятной молодой женщиной. Ее доброта, сострадание и огромное сердце не перестают меня удивлять. Ава, не хватит слов, чтобы описать, как я горжусь всем, чего ты уже достигла. Я не могу дождаться, чтобы увидеть все хорошее, что ты принесешь в этот мир. Я очень тебя люблю”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В комментариях поклонники актрисы не только присоединились к поздравлениям, но и отметили, что мать с дочерью выглядят как сестры. Действительно, Риз с Авой, во-первых, очень похожи, во-вторых, актриса в отличной форме и за нее можно только порадоваться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Отец Авы — актер Райан Филипп, влюблявший в себя поклонниц, начиная с фильмов “Я знаю, что вы сделали прошлым летом” и “Жестокие игры”. Не удивительно, что девушка выросла настоящей красавицей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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9 сентября дочери актрисы Риз Уизерспун исполнился 21 год. Актриса выложила в Instagram снимок с именинницей.
 
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