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«Отказ от работы по политическим мотивам». Стачком «Беларуськалия» объявил бессрочную стачку
Источник материала: Навiны
Стачком ОАО «Беларуськалий» назвал принятое решение суда Минской области о нелегальности забастовки «незаконным».
Шахтеры
В Стачкоме заявили, что, основываясь на положениях Международного пакта ООН «Об экономических, социальных и культурных правах» (принят Генассамблеей 16 декабря 1966 года, ратифицирован Республикой Беларусь), объявляется «бессрочная стачка (отказ от работы по политическим мотивам)».
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Стачком ОАО «Беларуськалий» назвал принятое решение суда Минской области о нелегальности забастовки «незаконным».
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