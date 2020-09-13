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«Отказ от работы по политическим мотивам». Стачком «Беларуськалия» объявил бессрочную стачку

13.09.2020 09:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Стачком ОАО «Беларуськалий» назвал принятое решение суда Минской области о нелегальности забастовки «незаконным».

«Отказ от работы по политическим мотивам». Стачком «Беларуськалия» объявил бессрочную стачку

Шахтеры отмечают, что другого решения вряд ли стоило ждать, так как «сейчас у власти и в судах пособники хунты, преступники и решения у них уже заготовлены».

В Стачкоме заявили, что, основываясь на положениях Международного пакта ООН «Об экономических, социальных и культурных правах» (принят Генассамблеей 16 декабря 1966 года, ратифицирован Республикой Беларусь), объявляется «бессрочная стачка (отказ от работы по политическим мотивам)».

 
 
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Стачком ОАО «Беларуськалий» назвал принятое решение суда Минской области о нелегальности забастовки «незаконным».
 
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