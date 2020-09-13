«Отказ от работы по политическим мотивам». Стачком «Беларуськалия» объявил бессрочную стачку

Стачком ОАО «Беларуськалий» назвал принятое решение суда Минской области о нелегальности забастовки «незаконным».





Шахтеры отмечают , что другого решения вряд ли стоило ждать, так как «сейчас у власти и в судах пособники хунты, преступники и решения у них уже заготовлены».

В Стачкоме заявили, что, основываясь на положениях Международного пакта ООН «Об экономических, социальных и культурных правах» (принят Генассамблеей 16 декабря 1966 года, ратифицирован Республикой Беларусь), объявляется «бессрочная стачка (отказ от работы по политическим мотивам)».