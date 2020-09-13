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Политический кризис отправил белорусскую экономику в крутое пике
Источник материала: Навiны
Финансовые результаты белорусской экономики в первом полугодии 2020 года оставляют желать лучшего даже после списания курсовых разниц. Сокращение чистой прибыли уже оказывает влияние на региональные бюджеты, которые могут столкнуться с проблемой исполнения текущих обязательств.
Причина ситуации кроется в значительном объеме валютных кредитов и стоимости их обслуживания, которая увеличивается в условиях девальвации национальной валюты.
Дополнительным фактором для финансов предприятий стал экономический и политический кризис в стране, который может нанести непоправимый ущерб экономике при отсутствии шагов по его разрешению.
Итоги первого полугодия
Чистая прибыль — 2,7 млрд рублей, снижение в 2,6 раза по сравнению с 2019 годом.
Количество убыточных предприятий — 1266, в 2019 году было 958.
Самый убыточный регион страны — Островецкий район, убытки 1,4 млрд рублей.
С убытками полугодие закончили две области, три города областного значения и 20 районов.
Самый прибыльный регион — Минск, чистая прибыль 1,7 млрд рублей.
9 видов деятельности закончили первое полугодие 2020 года с убытками, в 2019 году убыточных видов деятельности не было.
Строительство — самый убыточный вид деятельности в 2020 году, производство продуктов питания — самый прибыльный.
Ситуация с прибылью предприятий в регионах — повод для беспокойства местных властей
После провального первого квартала, ситуация по состоянию на 1 июля несколько улучшилась. Всего предприятия страны заработали 2,7 млрд рублей чистой прибыли. В 2019 году на аналогичную дату данный показатель составлял 7 млрд рублей или в 2,6 раза больше.
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