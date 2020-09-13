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Министр обороны Хренин привел в полную готовность танковый батальон 11-й механизированной бригады

13.09.2020 09:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сейчас отмечаются усиленные полеты авиации вдоль белорусской границы, заявил министр обороны Виктор Хренин в эфире программы «Наши новости» на телеканале ОНТ.

«В рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость» движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности в это время происходит переброска на полигон Пабраде (Литва. — БелаПАН.) в 15 километрах от нашей государственной границы 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США», — сказал министр.

По его словам, Минобороны беспокоит, что в непосредственной близости от границы будет задействовано около 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины «Брэдли». Также «отмечаются усиленные полеты авиации вдоль белорусской границы и ведение разведки происходящих мероприятий на территории нашего государства».

«Нас не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков B-52 вдоль нашей государственной границы», — сказал Хренин.

При этом он отметил, что комплекс мероприятий, который проводился в рамках учений на гродненском тактическом направлении, свернут, белорусские войска возвращены в пункты постоянной дислокации.

«Мы продолжаем адекватно реагировать на происходящее с нашей государственной границей. Остаются на учебно-боевом дежурстве силы и средства ракетных войск и артиллерии, Военно-воздушных сил и войск ПВО», — заявил глава Минобороны.

По словам министра, приведен в полную готовность танковый батальон 11-й механизированной бригады, он проведет стрельбы и тактические учения на Осиповичском полигоне, где выполнит задачи с боевой стрельбой. Еще пять воинских частей проводят отмобилизование.

12 сентября Александр Лукашенко провел очередное совещание с силовым блоком Совета безопасности.

 
 
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Сейчас отмечаются усиленные полеты авиации вдоль белорусской границы, заявил министр обороны Виктор Хренин в эфире программы «Наши новости» на телеканале ОНТ.
 
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