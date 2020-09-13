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В России проходит единый день голосования

13.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хотя единый день голосования в России проводится 13 сентября, 11 и 12 сентября было предусмотрено досрочное голосование.

В России начался единый день голосования. По всей стране открывается более 56 тысяч избирательных участков, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Об этом в субботу 12 сентября, сообщает РИА Новости.

Одним из первых регионов, где начался единый день голосования, стал Камчатский край, где выбирают губернатора региона.

Сообщается, в текущем году проходят более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах Российской Федерации (кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии).

Как отмечается, после выборов будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

Также в 20 российских регионах проходят выборы высших должностных лиц.

Напомним, в пятницу в России стартовали выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье.
 
 
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Хотя единый день голосования в России проводится 13 сентября, 11 и 12 сентября было предусмотрено досрочное голосование.
 
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