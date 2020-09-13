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Микадо: Весь минский офис PandaDoc ожидает арестов

13.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

СЕО PandaDoc Микита Микадо дал интервью «КоммерсантЪ FM». По его словам, сегодня весь минский офис компании ожидает возможных арестов, но работа не прекращена.

- Все понимают, что на месте арестованных четырех ребят мог быть любой сотрудник компании. Мы не можем платить зарплаты, не можем платить аренду за офис. Компания в Беларуси, по сути, заблокирована. Нам пока не понятно, какие действия компании считаются силовиками мошенническими», — сказал Микадо.

Он добавил, что, если ситуация не изменится, компания будет вынуждена вывезти бизнес из Беларуси, в том числе и всех сотрудников.

Мы не одни такие. Многие ИТ-компании находятся в состоянии переезда, потому что случай с PandaDoc создает прецедент, по которому любую ИТ-компанию можно посадить в тюрьму за высказывания, филантропизм. Мы — единственная компания, которая в публичном поле освещает то, что происходит.

Микита Микадо объяснил, что настроения в белорусской ИТ-индустрии сейчас негативные: специалисты съезжают тысячами.

Я знаю несколько десятков компаний, которые активно обсуждают переезд. Многие это уже сделали. Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина создают специальные программы для белорусов.

Как сообщалось, четырем сотрудникам PandaDoc предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси. То есть в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере.
 
 
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СЕО PandaDoc Микита Микадо дал интервью «КоммерсантЪ FM». По его словам, сегодня весь минский офис компании ожидает возможных арестов, но работа не прекращена.
 
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