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По домам! Лукашенко решил отвести войска от западной границы Беларуси

13.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком предложил отвести войска от западной границы страны, если войска НАТО "не шевелятся там больше". Об этом сообщает БелТА.


"Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится", - сказал Лукашенко.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин доложил Лукашенко, что "комплекс мероприятий, который проводился в рамках учения на гродненском тактическом направлении, свернут, войска возвращены в пункты постоянной дислокации".

Напомним. что 15 августа, после начала массовых акций протеста против фальсификации президентских выборов президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "наращивании военного компонента" у западных границ страны и распорядился перебросить Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно.
 
Теги: Гродно
 
 
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Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком предложил отвести войска от западной границы страны, если войска НАТО "не шевелятся там больше". Об этом...
 
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