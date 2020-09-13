«Работаем!» Минчане сняли на видео, как силовики вчера задерживали участников велопробега (видео)

Источник материала: Onliner

Совсем скоро МВД опубликует статистику по вчерашнему дню — сколько разгорелось «очагов политической активности», какое количество человек приняло участие в протестных и провластных митингах и сколько белорусов было задержано. Как выясняется, в автозаки и микроавтобусы в День города, 12 сентября, попали не только участницы женского марша, им сочувствующие и журналисты «Белсата». Читатель Onliner прислал в редакцию видео, на котором запечатлено, как люди в оливковой форме без опознавательных знаков и в балаклавах хватают велосипедистов.

По словам читателя, происходило все в 19:50 на площади Якуба Коласа. Колонна велосипедистов (часть из них с бело-красно-белыми флагами) двигалась вдоль проспекта Независимости. Внезапно послышалась надрывная команда «Работаем!» и к людям на велосипедах побежали силовики. Благодаря тому, что минчане были все-таки на велосипедах, многие успели уехать, а «спецоперация» больше напоминала игру в догонялки (с пропорцией три человека в форме на одного «двухколесного»).

По предварительной информации, задержали 7 велосипедистов — 6 парней и девушку. Девушку, если верить сообщениям в чате велопробега, отпустили до полуночи.