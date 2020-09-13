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Азаренко проиграла финал US Open

13.09.2020 10:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко не смогла выиграть Открытый чемпионат США в женском одиночном разряде. В финале она уступила японке Наоми Осаке.

Азаренко проиграла финал US Open
Фото из микроблога US Open

Взяв легко первый сет — 6:1, белоруска отдала две другие партии с одинаковым счетом — 3:6.

Это был третий финал Виктории на US Open. Ранее, в 2012-2013 годах, она уступала Серене Уильямс (первый раз — 2:6, 6:2, 5:7; второй — 5:7, 7:6(6), 1:6).

 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко не смогла выиграть Открытый чемпионат США в женском одиночном разряде. В финале она уступила японке Наоми Осаке.
 
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