Азаренко проиграла финал US Open

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко не смогла выиграть Открытый чемпионат США в женском одиночном разряде. В финале она уступила японке Наоми Осаке.



Фото из микроблога US Open

Взяв легко первый сет — 6:1, белоруска отдала две другие партии с одинаковым счетом — 3:6.

Это был третий финал Виктории на US Open. Ранее, в 2012-2013 годах, она уступала Серене Уильямс (первый раз — 2:6, 6:2, 5:7; второй — 5:7, 7:6(6), 1:6).