Белорусский фонд спортивной солидарности: поддержим каждого пострадавшего от преступлений Минспорта

Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил о поступающей из разных источников информации о том, что «министр спорта Сергей Ковальчук лично дает распоряжения руководителям клубов и организаций» увольнять спортсменов и сотрудников, которые подписали обращение.





«Но система, построенная на страхе, дает очевидный сбой, — отмечает БФСС . — Ряд руководителей оказывает сопротивление, требуя письменного распоряжение, а не устного. Им также угрожают увольнением».

Несмотря на такое положение дел, подчеркивает фонд, «ни один человек свою подпись не отозвал. Спортсмены готовы идти и действовать до конца!»

Также БФСС заявили о готовности поддержать каждого, кто пострадает в результате «преступлений со стороны министерства спорта».