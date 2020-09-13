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Белорусский фонд спортивной солидарности: поддержим каждого пострадавшего от преступлений Минспорта

13.09.2020 10:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил о поступающей из разных источников информации о том, что «министр спорта Сергей Ковальчук лично дает распоряжения руководителям клубов и организаций» увольнять спортсменов и сотрудников, которые подписали обращение.

Белорусский фонд спортивной солидарности: поддержим каждого пострадавшего от преступлений Минспорта

«Но система, построенная на страхе, дает очевидный сбой, — отмечает БФСС. — Ряд руководителей оказывает сопротивление, требуя письменного распоряжение, а не устного. Им также угрожают увольнением».

Несмотря на такое положение дел, подчеркивает фонд, «ни один человек свою подпись не отозвал. Спортсмены готовы идти и действовать до конца!»

Также БФСС заявили о готовности поддержать каждого, кто пострадает в результате «преступлений со стороны министерства спорта».

 
 
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Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил о поступающей из разных источников информации о том, что «министр спорта Сергей Ковальчук лично дает...
 
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