|
Белорусский фонд спортивной солидарности: поддержим каждого пострадавшего от преступлений Минспорта
Источник материала: Навiны
Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил о поступающей из разных источников информации о том, что «министр спорта Сергей Ковальчук лично дает распоряжения руководителям клубов и организаций» увольнять спортсменов и сотрудников, которые
«Но система, построенная на страхе, дает очевидный сбой, —
Несмотря на такое положение дел, подчеркивает фонд, «ни один человек свою подпись не отозвал. Спортсмены готовы идти и действовать до конца!»
Также БФСС заявили о готовности поддержать каждого, кто пострадает в результате «преступлений со стороны министерства спорта».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил о поступающей из разных источников информации о том, что «министр спорта Сергей Ковальчук лично дает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)