У рожденных осенью детей обнаружили склонность к астме и аллергии









Она работает в медцентре Национальное еврейское здоровье в штате Колорадо. Ее команда обнаружила более выраженную склонность к подобным заболеванием у «осенних» детей. Зачастую они провоцируют атопический марш — аллергические реакции, которые ведут к более серьезным заболеваниям. По мнению специалистов, это может быть связано с бактериальной средой.





Ученые полагают, что аллергия появляется в младенчестве, когда сквозь сухую и потрескавшуюся кожу младенца проходят аллергены. В настоящее время ученые проверяют, действительно ли осенью кожа детей становится менее защищена. «Если мы сможем вмешаться в очень раннем возрасте, сразу после того, как ребенок выйдет из утробы, то потенциально это поможет нам остановить развитие атопического марша», — пояснила доктор Хуэй.