Оршанский аэродром откроется в ноябре





"Мы на завершающей стадии реализации инвестпроекта. К 7 ноября планируем закончить весь комплекс работ, пройти сертификацию и ввести авиатерминал в эксплуатацию", - констатировал Алексей Авраменко.





Международный грузовой аэродром Орша, включающий авиатерминал и сопутствующую наземную инфраструктуру, является важным инфраструктурным объектом мультимодального комплекса "Бремино-Орша". Он будет ориентирован на обработку грузов из Китая, Индии и других стран. Объект обеспечит обработку, хранение, таможенное оформление авиационных грузов, таких как почтовые оформления, скоропортящиеся, фармацевтические и ценные товары.





"Первоначально в процессе запуска планируется, что авиатерминал будет принимать по 2-3 рейса в день, что позволит ему безубыточно работать. По мере роста грузопотока их количество будет возрастать", - добавил руководитель ведомства.