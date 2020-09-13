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Бильжо: "У Лукашенко мозаичная психопатия. Он может много чего натворить"

13.09.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зрители продолжают обсуждать фееричное интервью президента Беларуси ведущим российских госканалов. Самым ярким высказыванием Лукашенко стало заявление о том, что американцы «следят из космоса» за происходящим в Беларуси и «передают сигналы в центр под Варшавой».

Бильжо: "У Лукашенко мозаичная психопатия. Он может много чего натворить"
коллаж Sobesednik.ru
Так Лукашенко прокомментировал свое знаменитое появление с автоматом в руках на уже опустевшей площади в Минске. Протестующих, мол, предупредили об угрозе в его лице, и те так перепугались, что поспешили разбежаться. 
Может ли здоровый человек всерьез делать такие заявления на весь мир, Sobesednik.ru спросил художника-карикатуриста, врача-психиатра Андрея Бильжо. 

– Президент, стоящий с автоматом в руках на пороге своей администрации в центре столицы... Можно называть Лукашенко безобидным психопатом? 

– Ни в коем случае. Какой же он безобидный? Конечно, опасный! Психопат – это человек, которому плохо самому и который делает плохо себе и окружающим. – ставит диагноз Андрей Бильжо. – Это данность, она не является болезнью. Человек родился с этим и живет. Психопатия проявляется, когда у психопата наступает декомпенсация. Она возникает, когда психопат оказывается в условиях, которые ему не подходят. В качестве примера: публичная личность, которая любит большую аудиторию, выходит на сцену перед пустым залом, а ему говорят: «Ты три месяца будешь работать в библиотеке, где ни одного человека». 

– Лукашенко искренне верит в слежку американцев из космоса? 

– Да. Он довольно искренен. При этом Лукашенко демонстрирует нам состояние абсолютной декомпенсации. На протяжении 25 лет он стоит у власти с ощущением, что это его страна, его квартира, в которой он как захочет, так и переставит мебель. И вдруг: о ужас! Он просыпается, а ему говорят: «Пошел вон отсюда!» И он, конечно, в ужасе хватает автомат, потому что он хочет защищать свою квартиру. В этот момент он не понимает, как он смешон, – отмечает врач. 
– С автоматом он прогоняет людей, которые претендуют на его квартиру. Ему плохо, ужасно. Он не может себе дать отчета и не терпит никакой критики в свой адрес. Плюс сюда наслоилась профессиональная деформация личности, – добавляет Бильжо.
 – Мы наблюдаем ее у Лукашенко, мы видим ее и у Путина – у любого человека, который очень долго стоит у власти. Они не понимают, что происходит и не видят реальной жизни. Об этом можно прочитать в сказке Андерсена про голого короля. 

– Президент Беларуси реально думает, что только он один спасет Отечество? 

– Он действительно ничего не понимает, полностью лишен самокритики и неадекватен. Профессиональная деформация личности, декомпенсация. Плюс, надо сказать, что Лукашенко в общем-то м**ак. Да, это слово считается неприличным, но оно очень емкое и важное на самом деле. Потому что сказать дурак – не то, чудак сказать – не то. Совсем другой смысл и другая аннотация. Он всегда был м***ком. И это теперь стало ярко видно всем. Человек ведет себя неадекватно. Вот эти все три составляющие дают нам такого Лукашенко.

 – С таким диагнозом можете дать прогноз политической карьере Лукашенко? 

– Закончится все его исчезновением. Но перед этим он что-то сумеет всем нам понаделать. Это, в общем, не так и весело. Человек в состоянии декомпенсации, плюс м**ак. Даже идиотом нельзя назвать, потому что идиотия на медицинском языке – совершенно другое. Он довольно страшен, потому что психопат в состоянии декомпенсации, в условиях полного отсутствия самокритики, с ощущением загнанности в угол – это довольно страшная картина. Он может много чего натворить. Но в этой ситуации меня больше расстраивает не Лукашенко (мне он понятен абсолютно), а наши власти. Вот это совсем другая история… 
 
Теги: Минск
 
 
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Зрители продолжают обсуждать фееричное интервью президента Беларуси ведущим российских госканалов. Самым ярким высказыванием Лукашенко стало заявление о том,...
 
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