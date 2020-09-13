Юрий Кендыш: гол посвящаю другу, который ждет решение суда по непонятному делу PandaDoc

- Обычно все голы посвящаю своей жене, но сегодняшний гол и победу хотелось бы посвятить нашему семейному другу, Диме Рабцевичу, который в настоящее время ждет решение суда по непонятному делу. Он — финансовый директор в PandaDoc. Незнание закона не освобождает от ответственности у нас в стране, в принципе, и везде, но я считаю, что этот человек ни в чем не виноват. И этой победой, и этим голом хотелось бы его поддержать, — сказал игрок в интервью пресс-службе.



Четырем сотрудникам PandaDoc предъявлены обвинения по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Беларуси. То есть в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере. Их также подозревают в финансировании протестов в Беларуси.

