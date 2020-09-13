Задержанных пытали не только в Минске на Окрестина, но и в Могилеве

Источник материала: АФН

По оценке представителя правозащитного центра "Весна" в Могилеве Алексея Колчина, в период с 9 по 12 августа в городе было задержано более 500 человек. Мест в изоляторе временного содержания (ИВС) не хватало, поэтому задержанных отвозили автозаками в ближайшие райцентры - Шклов, Чериков, Горки.

Только теперь, по прошествии месяца, удается восстановить общую картину произошедшего. Самым страшным местом в городе стал спортзал Ленинского РОВД, где людей просто пытали. После избиений там в Следственный комитет РБ обратились 56 человек, а следователей вызывали врачи, передает DW .

Одним из первых о зверствах силовиков рассказал 40-летний могилевчанин Виталий Шаталов. Вечером 11 августа он был задержан в центре города группой милиционеров в касках. У него спросили документы, но не дождавшись ответа, схватили под руки и завели в автозак.

В грузовике оказались еще трое горожан, которых сразу уложили на пол. "А после чьей-то команды "работаем" всех стали избивать сперва дубинками, а позже ногами", - вспоминает Виталий Шаталов.

Мужчина признается, что чудом не потерял сознание и был весь в крови. Позже врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и наложили швы. Но на тот момент скорую помощь никто вызывать не собирался, автозак отправился во двор Ленинского РОВД в Могилеве.

А там уже был организован коридор из милиционеров в масках, которые сразу же при выгрузке начали задержанных бить палками, загоняя их на третий этаж в спортзал. Бежать нужно было согнувшись, с руками за головой. На лестнице на каждом пролете стояли еще по два сотрудника, которые палками и пинками подгоняли наверх.

В спортзале Виталий Шаталов увидел страшную картину: на полу, вплотную друг ко другу, стояли на коленях "в позе эмбриона" десятки людей. Милиционеры нещадно били их при малейшем звуке. Но даже не это шокировало его больше всего: "Удивило поведение женщин-милиционеров - одна из них попросила отойти, чтобы я не забрызгал ее кровью".

Скорую помощь, вспоминает Шаталов, вызвал кто-то из молодых сотрудников РОВД. В нейрохирургическом отделении больницы, учитывая очевидно криминальный характер травмы, врачи вызвали работника Следственного комитета, который принял от пострадавшего жалобу. Каким будет исход дела, мужчина пока не берется предположить.

Елисею Федину всего 19 лет. Его вместе с двумя приятелями милиция забрала на школьном стадионе 12 августа. Когда сотрудники спецподразделения в черных балаклавах выскочили из подъехавших машин, парни бросились врассыпную. Правда, оказалось, что они окружены - еще около десятка милиционеров с медицинскими масками на лицах бежали им навстречу и быстро справились с подростками.

Елисея, по его словам, сбили с ног жесткой подсечкой. А когда он встал, то получил мощный удар кулаком в глаз и еще несколько ударов в голову. Уже в больнице выяснилось, что у молодого парня травмирован глаз, а веко пришлось зашивать.

Вместо "скорой" его в наручниках увезли в областное УВД, так как, обнаружив переписку в Telegram-канале, посчитали парня организатором несанкционированного массового мероприятия.

В УВД, вспоминает Елисей, уже не били, но были угрозы весьма специфического характера. Не стесняясь в выражениях, милиционеры заставляли парня признаться, какие акции он готовит в Могилеве. "В случае отказа они обещали меня избить еще больше и посадить в клетку, где изнасилуют уголовники", - вспоминает Елисей Федин.

Но вскоре из-за травмы грудной клетки, полученной, вероятно, из-за падения на землю при задержании, парень стал задыхаться. Только когда приступ межреберной невралгии стал очевидным, милиционеры, не дожидаясь врачей, сами завезли его в приемное отделение больницы скорой помощи.

И это еще не все. Под милицейским надзором Елисей вынужден был сказать докторам, что упал с турника. Только принципиальная позиция врачей выручила парня. Его отвели на осмотр в изолированное от посторонних помещение и заставили во всем признаться. Доктора, как того требует инструкция, сразу же вызвали следователя СК.

Павел Мельянцев считает, что ему повезло. Он не был ни в Ленинском РОВД, который бывшие узники называют не иначе как "гестапо", ни в Октябрьском,где людей избивали, если они задавали вопросы или сопротивлялись. Его доставили в РОВД Могилевского района, где задержанных не били. Однако его история ярко показывает отношение власти к избирательному процессу.

Дело в том, что Павел был официально аккредитованным наблюдателем от оппозиции на одном из избирательных участков. В день выборов его вместе с коллегами лишь периодически запускали внутрь участка, ссылаясь на эпидемию COVID-19. Остальное время приходилось дежурить на улице, подсчитывая пришедших, что очень не нравилось милиции.

Вечером 9 августа, когда уже был вывешен итоговый протокол, он с коллегой пошел к машине, собираясь домой. Но дорогу им перегородил зеленый автобус МАЗ с десятком милиционеров в касках и бронежилетах.

Они понимали, что перед ними наблюдатели - парни шли в белых рубашках и пиджаках, с документами. Но это и было целью охоты, говорит Павел Мельянцев: "Милиционеры хватали нас за руки, а третий без особой на то надобности ногой подгонял нас пинками под зад".

Так что задержания начались прямо в день выборов, утверждает Павел. И сразу же их повезли не в могилевский ИВС, а в Шклов, хотя массовых репрессий, как в последующие дни, еще не было. Видимо силовики уже готовились к будущей зачистке.

Отдельно Мельянцев заостряет внимание на том, как проходил суд. "Прямо в ИВС задержанных заводили в кабинет, где судья в течение пяти минут выписывал 10 суток ареста независимо от поведения обвиняемого. Я даже не знаю фамилию судьи", - рассказал Павел Мельянцев.