Источник материала: Sputnik Беларусь

Насколько прочен ресурс белорусской экономики, какие вызовы стоят сейчас перед Нацбанком, а также о ситуации в стране в целом в студии радио Sputnik Беларусь рассуждает политик и экономист Ярослав Романчук, который известен самостоятельной позицией по поводу политического и экономического устройства страны.

"Фундаментальные библейские истины, одна из которых гласит "не делай ближнему того, чего не желаешь получить сам", являются залогом хорошей, цивилизованной современной жизни. Но сегодня мы видим, как стороны потенциального белорусского диалога пока так и не начали этот процесс. При этом, мы видим совершенно разные примеры, которые свидетельствуют как о порочности представителей общества и власти, так и о человечности, по обеим сторонам конфликта", ― рассуждает собеседник Sputnik.

По мнению эксперта, сейчас в стране сложилась непростая экономическая ситуация, нарушен так называемый институт общественного доверия. Если власти не смогут на эту ситуацию повлиять, и при этом не получится оперативно договориться с крупнейшими кредиторами, к концу года белорусскую экономику ждут серьезные испытания.

"Национальный банк пытается тушить "пожар" теми ресурсами и резервами, которые он накопил в последние годы. Напомню, к концу года должно быть минимум 7,3 млрд. долларов (международные резервные активы Беларуси - Sputnik), а мы уже почти пришли к этой критической величине, имея перед собой еще четыре месяца, причем, довольно тревожных", ― говорит Романчук.

Программу "Горизонт событий" с участием известного экономиста, политика Ярослава Романчука смотрите на Sputnik Беларусь.

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