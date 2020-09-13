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Российская интеллигенция, в том числе и дочь Ельцина, обратилась с письмо с белорусскому народу
13.09.2020 11:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Российская интеллигенция -музыкант Андрей Макаревич, писатель Дмитрий Быков, дочь Ельцина Татьяна Юмашева и десятки других известных людей - обратилась с коллективным письмом к народу Беларуси.
Как признались известные россияне, они с болью и надеждой наблюдают за событиями в Беларуси, а мирные протесты вызывают у них восхищение и сильнейшую поддержку. А вот действия властей не вызывают ничего, кроме праведного возмущения, пишут
"Мы глубоко возмущены, что диалогу с обществом власть предпочитает насилие. Действия силовиков не адекватны ситуации", – отметили авторы обращения. Белорусские гражданские активисты либо сидят за решеткой, либо вынуждены находиться за границей. Среди них и лидер белорусского протеста Светлана Тихановская. Многие люди запуганы.
Авторы обращения уверены, что мирные протесты в конечном итоге должны привести к тому, что белорусские власти будут вынуждены сесть за стол переговоров. Ну а виновные в издевательствах будут наказаны.
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Российская интеллигенция -музыкант Андрей Макаревич, писатель Дмитрий Быков, дочь Ельцина Татьяна Юмашева и десятки других известных людей - обратилась с...
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