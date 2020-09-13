Международное адвокатское и юридическое сообщество требует немедленного освобождения Салея и Знака

Представители 64 правозащитных, адвокатских и юридических общественных организаций из более чем двадцати стран выразили «глубокое возмущение» задержанием 9 сентября в Беларуси адвокатов Ильи Салея и Максима Знака.

Об этом говорится в открытом заявлении, которое опубликовано на сайте spring96.org .





Как отмечают подписанты заявления, Салей и Знак были задержаны «в рамках политически-мотивированного уголовного дела и считают это грубым вмешательством в возможность свободного и беспрепятственного осуществления их профессиональной юридической деятельности и права на выражение адвокатами своего профессионального мнения, гарантированных международно-правовыми стандартами».

«Ситуация является прямым следствием множества проблем и нарушений в области осуществления права на защиту и функционирования адвокатуры в целом в Республике Беларусь, на которые уже не раз обращали внимание как международные организации, так и представители адвокатского сообщества», — говорится в документе.

Читайте также:

Правозащитники, адвокаты и юристы требуют от властей Беларуси немедленного освобождения Максима Знака и Ильи Салея и соблюдения международно-правовых гарантий независимости адвокатской деятельности и реализации права на защиту.

Подписанты заявления требуют прекращения преследования юристов и адвокатов, которые, реализуя конституционное право на свободное выражение мнений и убеждений, высказывают свое мнение в рамках профессиональной деятельности.