Митрополит Вениамин: в Беларуси нет потребности в автокефалии

Внутри Беларуси потребности в появлении автокефальной православной церкви нет, эта тема навязывается извне, заявил митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси в эфире программы «Панорама» на телеканале «Беларусь 1».



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«Эта тема, она несколько навязывается нам извне, внутри нет такой потребности», — сказал Вениамин.

По его словам, «история предыдущего столетия показывает, когда эта тема поднималась, то, как правило, за «автокефалистами» стояла группа людей, которые так или иначе не совсем хорошо себя проявили себя здесь, на родине», а сама организация «не была поддержана, признана в то время».

«Сейчас вспоминается об этом, но больше вспоминается людьми светскими, которые хотят, видимо, продвинуть вперед какие-то свои идеи, пожелания и т.д. Но в этом нет сейчас никакой необходимости», — заявил глава БПЦ.

Однако священнослужитель считает, что это не повод расслабляться. «Совсем недавно, год назад, мы не могли предусмотреть, что здесь, в Беларуси, может быть такое. Тем паче сейчас нужно избегать всяких поползновений к тому, чтобы эта тема поднималась в том или ином формате», — считает Вениамин.

Белорусская православная церковь является канонической частью Русской православной церкви в статусе экзархата. Это значит, что БПЦ имеет административную самостоятельность, но деятельность экзархата регулируется уставом РПЦ.