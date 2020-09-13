ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Представители ИТ ведут консультации с чиновниками о переменах в стране»

13.09.2020 11:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

CEO стартапа Deepdee и участник фонда BYSOL Ярослав Лихачевский рассказал «Еврорадио» о настроениях и планах белорусских айтишников в условиях репрессий и политического кризиса, а также о настроениях чиновников.



— Основной сценарий, который обсуждается айтишниками, — остаться в Беларуси, изменить ситуацию и получить возможность жить в новой стране. Лукашенко сказал, что айтишники хотят во власть. От имени всех айтишников хочу подтвердить: да, айтишники хотят иметь представительство во власти, жить в своей стране и платить налоги.

Сейчас идут консультации с руководством ПВТ, с чиновниками, к которым есть доступ, и которым можно донести свое видение ситуации. Мы пытаемся убедить их в том, что перемены необходимы. И это надо делать как можно быстрее, иначе мы теряем время и наносим ущерб и экономике в целом, и ИТ-сектору, и инвестиционной репутации.

Чиновников сейчас можно поделить на две группы. Одна часть понимает, что если Лукашенко останется у власти, то страна потеряет не только айтишников, а почти всё. Такие чиновники ищут возможности присоединиться к обществу, к тем структурам, которые являются легитимными представителями белорусского народа. Им страшно, они боятся за себя, семьи, и не знают, как поступить. Другая часть чиновников считает, что Лукашенко — это единственное возможное будущее белорусов, единственный гарант независимости. А мы — неразумные дети, и нам рано думать про дела государевы.

И эта часть власти готова рискнуть всем, чтобы удержаться. И ИТ — одна из наименьших потерь. Они готовы жертвовать экономикой, международным имиджем и даже независимостью и суверенитетом, чтобы остаться у власти.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
CEO стартапа Deepdee и участник фонда BYSOL Ярослав Лихачевский рассказал «Еврорадио» о настроениях и планах белорусских айтишников в условиях репрессий и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минская IT-компания разработала виртуальную примерочную
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.09.2020
Mir24.TV Belarus
13.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика