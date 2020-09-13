«Представители ИТ ведут консультации с чиновниками о переменах в стране»









— Основной сценарий, который обсуждается айтишниками, — остаться в Беларуси, изменить ситуацию и получить возможность жить в новой стране. Лукашенко сказал, что айтишники хотят во власть. От имени всех айтишников хочу подтвердить: да, айтишники хотят иметь представительство во власти, жить в своей стране и платить налоги.





Сейчас идут консультации с руководством ПВТ, с чиновниками, к которым есть доступ, и которым можно донести свое видение ситуации. Мы пытаемся убедить их в том, что перемены необходимы. И это надо делать как можно быстрее, иначе мы теряем время и наносим ущерб и экономике в целом, и ИТ-сектору, и инвестиционной репутации.





Чиновников сейчас можно поделить на две группы. Одна часть понимает, что если Лукашенко останется у власти, то страна потеряет не только айтишников, а почти всё. Такие чиновники ищут возможности присоединиться к обществу, к тем структурам, которые являются легитимными представителями белорусского народа. Им страшно, они боятся за себя, семьи, и не знают, как поступить. Другая часть чиновников считает, что Лукашенко — это единственное возможное будущее белорусов, единственный гарант независимости. А мы — неразумные дети, и нам рано думать про дела государевы.





И эта часть власти готова рискнуть всем, чтобы удержаться. И ИТ — одна из наименьших потерь. Они готовы жертвовать экономикой, международным имиджем и даже независимостью и суверенитетом, чтобы остаться у власти.