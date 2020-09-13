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Минская IT-компания разработала виртуальную примерочную
Источник материала: Партизан
Компания VIP IT, резидент ПВТ, разработала мобильное приложение Goodstyle. Оно позволяет понять, как та или иная вещь из каталогов интернет-магазинов будет выглядеть на покупателе. А также скомбинировать ее с другими товарами или даже уже имеющимися в гардеробе пользователя предметами.
Как пояснили разработчики в пресс-релизе, работает Goodstyle следующим образом: надо загрузить в приложение свое фото в полный рост, а программа «примеряет» на него выбранную одежду.
Также приложение способно подсказать, с чем лучше надевать обновку: образы можно создавать как в сочетании с другими товарами в этом или других интернет-магазинах, так и на базе уже имеющегося в распоряжении пользователя гардероба.
В дело могут пойти даже обычные изображения из интернета: Goodstyle поможет узнать, что это за вещь и где купить такую или похожую. Алгоритм поиска реализован посредством нейросети.
Кроме того, приложение позволяет получать новости из мира моды, советы по стилю и другую полезную информацию.
В перспективе будут добавлены технологии виртуальной и дополненной реальности, и тогда в онлайн-примерочной свой новый образ можно будет оценить в буквальном смысле со всех сторон в формате 360°.
Разработчики планируют также «научить» свою программу подбирать одежду в соответствии с особенностями фигуры, телосложения и предпочтений пользователя.
Уже сегодня Goodstyle заключены контракты с такими производителями и продавцами одежды, как Tom Tailor, Stradivarius, Lacoste, Guess и другими. Его партнерами также являются компания Lamoda и торговая площадка Aliexpress, говорят в компании.
Приложение доступно пользователям устройств на базе операционных систем iOS и Andriod и бесплатно распространяется через АppStore и Google Play.
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Компания VIP IT, резидент ПВТ, разработала мобильное приложение Goodstyle. Оно позволяет понять, как та или иная вещь из каталогов интернет-магазинов будет выглядеть на...
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